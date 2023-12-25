Минфин РФ выплатил госдолг рублями

Минфин РФ выплатил купон по евробондам на сумму 36,2 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Минфин выплатил 36,2 миллиарда рублей по еврооблигациям
Минфин выплатил 36,2 миллиарда рублей по еврооблигациям Фото:

Министерство финансов РФ выплатило купон по евробондам с погашением в 2027, 2028 и 2047 годах. Сумма погашения составила 36,2 миллиарда рублей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2027 году, в 2028 году и в 2047 году в общей сумме 36,2 млрд рублей получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО „Национальный расчетный депозитарий“)», — отмечается в министерстве. Выплаты осуществляются в соответствии с указом российского президента Владимира Путина.

До этого в Минфине РФ рассказывали, что ведомство погасила купон по евробонду на сумму в 4,9 миллиарда рублей. Погашение было осуществлено на 2025 год. Средства были направлены в адрес платежного агента по еврооблигациям.

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Министерство финансов РФ выплатило купон по евробондам с погашением в 2027, 2028 и 2047 годах. Сумма погашения составила 36,2 миллиарда рублей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2027 году, в 2028 году и в 2047 году в общей сумме 36,2 млрд рублей получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО „Национальный расчетный депозитарий“)», — отмечается в министерстве. Выплаты осуществляются в соответствии с указом российского президента Владимира Путина. До этого в Минфине РФ рассказывали, что ведомство погасила купон по евробонду на сумму в 4,9 миллиарда рублей. Погашение было осуществлено на 2025 год. Средства были направлены в адрес платежного агента по еврооблигациям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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