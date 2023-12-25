Экономика Минфин РФ выплатил госдолг рублями Минфин РФ выплатил купон по евробондам на сумму 36,2 млрд рублей 25 декабря 2023 в 15:36 Размер текста - 17 + Минфин выплатил 36,2 миллиарда рублей по еврооблигациям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министерство финансов РФ выплатило купон по евробондам с погашением в 2027, 2028 и 2047 годах. Сумма погашения составила 36,2 миллиарда рублей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2027 году, в 2028 году и в 2047 году в общей сумме 36,2 млрд рублей получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО „Национальный расчетный депозитарий“)», — отмечается в министерстве. Выплаты осуществляются в соответствии с указом российского президента Владимира Путина. До этого в Минфине РФ рассказывали, что ведомство погасила купон по евробонду на сумму в 4,9 миллиарда рублей. Погашение было осуществлено на 2025 год. Средства были направлены в адрес платежного агента по еврооблигациям. Министерство финансов РФ выплатило купон по евробондам с погашением в 2027, 2028 и 2047 годах. Сумма погашения составила 36,2 миллиарда рублей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2027 году, в 2028 году и в 2047 году в общей сумме 36,2 млрд рублей получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО „Национальный расчетный депозитарий“)», — отмечается в министерстве. Выплаты осуществляются в соответствии с указом российского президента Владимира Путина. До этого в Минфине РФ рассказывали, что ведомство погасила купон по евробонду на сумму в 4,9 миллиарда рублей. Погашение было осуществлено на 2025 год. Средства были направлены в адрес платежного агента по еврооблигациям. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям