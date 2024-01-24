Свердловский суд не отпустил изверга, выбросившего дочь с 5 этажа

Свердловский областной суд не удовлетворил апелляцию Ильи Иванова, который обвиняется в жестоком убийстве двухлетней дочери. Судья приняла решение оставить мужчину под арестом, передает корреспондент URA.RU.
Рассмотрение апелляционной жалобы проходило в закрытом режиме, поскольку касалось обстоятельств гибели ребенка. Сам обвиняемый просил отпустить его под подписку о невыезде, аргументируя тем, что «он не раз был судим, некогда не подводил суд и ему нет смысла скрываться». Однако судья Наталья Цейзер оставила меру пресечения — арест — без изменений. Иванов пробудет за решеткой до 2 марта, на время следствия.
Мужчина обвиняется по тяжкой статье — 105 ч.2 п.в (Убийство малолетнего). В канун Нового года он вымогал с жены 100 тысяч рублей на наркотики. Отправив ее искать деньги, мужчина остался с двухлетней дочкой в квартире. Отец, по версии следствия, проломил ребенку череп и выбросил с пятого этажа. Тело девочки нашли лишь спустя четыре дня — его засыпало снегом.
Иванов было арестован и помещен в СИЗО. Выяснилось, что он систематически истязал свою семью. Так, якобы после избиения другой ребенок стал инвалидом, а позже умер. Также после избиения его супруга, будучи беременной, потеряла третьего малыша. Агентство рассказывало об этой трагедии в своем сюжете.
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