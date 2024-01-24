На 31 километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск столкнулись автомобили Lada Granta и BMW. В результате аварии погибли водитель и пассажир отечественной легковушки, сообщили URA.RU в ГИБДД по Свердловской области.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем BMW. В результате автоаварии водитель и пассажир Lada погибли на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — рассказали в Госавтоинспекции.
Водителя BMW доставили в больницу с различными травмами. Сейчас на участке дороги, где произошла авария, организовано реверсивное движение. Там работают спасатели, следователи и врачи.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.