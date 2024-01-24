Происшествия ДТП В Свердловской области два человека погибли в лобовом столкновении машин. Фото 25 января 2024 в 09:56 Размер текста - 17 + Инспекторы организовали реверсивное движение на участке, где произошла авария Фото: Илья Московец © URA.RU На 31 километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск столкнулись автомобили Lada Granta и BMW. В результате аварии погибли водитель и пассажир отечественной легковушки, сообщили URA.RU в ГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем BMW. В результате автоаварии водитель и пассажир Lada погибли на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — рассказали в Госавтоинспекции. Водителя BMW доставили в больницу с различными травмами. Сейчас на участке дороги, где произошла авария, организовано реверсивное движение. Там работают спасатели, следователи и врачи. Водитель машины Lada выехал на встречную полосу, не убедившись, что там нет других автомобилей Фото: ГИБДД по Свердловской области На 31 километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск столкнулись автомобили Lada Granta и BMW. В результате аварии погибли водитель и пассажир отечественной легковушки, сообщили URA.RU в ГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем BMW. В результате автоаварии водитель и пассажир Lada погибли на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — рассказали в Госавтоинспекции. Водителя BMW доставили в больницу с различными травмами. Сейчас на участке дороги, где произошла авария, организовано реверсивное движение. Там работают спасатели, следователи и врачи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям