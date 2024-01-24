24 января 2024

В Свердловской области два человека погибли в лобовом столкновении машин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекторы организовали реверсивное движение на участке, где произошла авария Фото:

На 31 километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск столкнулись автомобили Lada Granta и BMW. В результате аварии погибли водитель и пассажир отечественной легковушки, сообщили URA.RU в ГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем BMW. В результате автоаварии водитель и пассажир Lada погибли на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — рассказали в Госавтоинспекции.

Водителя BMW доставили в больницу с различными травмами. Сейчас на участке дороги, где произошла авария, организовано реверсивное движение. Там работают спасатели, следователи и врачи.

Водитель машины Lada выехал на встречную полосу, не убедившись, что там нет других автомобилей
Водитель машины Lada выехал на встречную полосу, не убедившись, что там нет других автомобилей
Фото:

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На 31 километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск столкнулись автомобили Lada Granta и BMW. В результате аварии погибли водитель и пассажир отечественной легковушки, сообщили URA.RU в ГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем BMW. В результате автоаварии водитель и пассажир Lada погибли на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — рассказали в Госавтоинспекции. Водителя BMW доставили в больницу с различными травмами. Сейчас на участке дороги, где произошла авария, организовано реверсивное движение. Там работают спасатели, следователи и врачи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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