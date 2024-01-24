В Нижневартовске из-за угроз эвакуированы все школы города

Силовики обследуют все школы Нижневартовска из-за угроз минирования Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти Нижневартовска (ХМАО) эвакуировали все школы города из-за угрозы взрыва. Информация об этом была опубликована в telegram-канале мэрии.

«В полицию города Нижневартовска поступило сообщение о якобы взрывчатом веществе, находящемся в зданиях школ города. В связи с поступившей информацией приняты меры по эвакуации сотрудников и учеников всех образовательных организаций», — указано в посте.

Силовики планируют провести кинологическое обследование всех школ. После окончания проверки образовательный процесс будет восстановлен.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО третий день «минируют» школы. Угрозы рассылают на электронные почты образовательных учреждений.