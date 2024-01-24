24 января 2024

В Нижневартовске из-за угроз эвакуированы все школы города

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики обследуют все школы Нижневартовска из-за угроз минирования Фото:

Власти Нижневартовска (ХМАО) эвакуировали все школы города из-за угрозы взрыва. Информация об этом была опубликована в telegram-канале мэрии.

«В полицию города Нижневартовска поступило сообщение о якобы взрывчатом веществе, находящемся в зданиях школ города. В связи с поступившей информацией приняты меры по эвакуации сотрудников и учеников всех образовательных организаций», — указано в посте.

Силовики планируют провести кинологическое обследование всех школ. После окончания проверки образовательный процесс будет восстановлен.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО третий день «минируют» школы. Угрозы рассылают на электронные почты образовательных учреждений.

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Власти Нижневартовска (ХМАО) эвакуировали все школы города из-за угрозы взрыва. Информация об этом была опубликована в telegram-канале мэрии. «В полицию города Нижневартовска поступило сообщение о якобы взрывчатом веществе, находящемся в зданиях школ города. В связи с поступившей информацией приняты меры по эвакуации сотрудников и учеников всех образовательных организаций», — указано в посте. Силовики планируют провести кинологическое обследование всех школ. После окончания проверки образовательный процесс будет восстановлен. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО третий день «минируют» школы. Угрозы рассылают на электронные почты образовательных учреждений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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