23 января 2024

В ХМАО третий день «минируют» школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Письма с угрозами о минировании пришли в школы трех городов ХМАО Фото:

В школы и колледж в ХМАО на электронные почты снова пришли письма с угрозами о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«В Нефтеюганске пришли на электронную почту письма [о минировании] колледжа. Разница в адресе — два символа, содержание то же самое», — сообщил источник. Также письма с угрозами о минировании пришли в школы Нижневартовска и Сургута.

URA.RU направило запрос в РУ ФСБ по Тюменской области. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее угрозы о минировании поступали в образовательные учреждения Нефтеюганска, Нижневартовска, Сургута и Лангепаса. Учащиеся и педагоги в школах Нижневартовска были эвакуированы.

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В школы и колледж в ХМАО на электронные почты снова пришли письма с угрозами о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «В Нефтеюганске пришли на электронную почту письма [о минировании] колледжа. Разница в адресе — два символа, содержание то же самое», — сообщил источник. Также письма с угрозами о минировании пришли в школы Нижневартовска и Сургута. URA.RU направило запрос в РУ ФСБ по Тюменской области. На момент публикации ответ не поступил. Ранее угрозы о минировании поступали в образовательные учреждения Нефтеюганска, Нижневартовска, Сургута и Лангепаса. Учащиеся и педагоги в школах Нижневартовска были эвакуированы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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