В ХМАО третий день «минируют» школы

В школы и колледж в ХМАО на электронные почты снова пришли письма с угрозами о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«В Нефтеюганске пришли на электронную почту письма [о минировании] колледжа. Разница в адресе — два символа, содержание то же самое», — сообщил источник. Также письма с угрозами о минировании пришли в школы Нижневартовска и Сургута.
URA.RU направило запрос в РУ ФСБ по Тюменской области. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее угрозы о минировании поступали в образовательные учреждения Нефтеюганска, Нижневартовска, Сургута и Лангепаса. Учащиеся и педагоги в школах Нижневартовска были эвакуированы.
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