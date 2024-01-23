В ХМАО третий день «минируют» школы

24 января 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

Письма с угрозами о минировании пришли в школы трех городов ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В школы и колледж в ХМАО на электронные почты снова пришли письма с угрозами о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «В Нефтеюганске пришли на электронную почту письма [о минировании] колледжа. Разница в адресе — два символа, содержание то же самое», — сообщил источник. Также письма с угрозами о минировании пришли в школы Нижневартовска и Сургута. URA.RU направило запрос в РУ ФСБ по Тюменской области. На момент публикации ответ не поступил. Ранее угрозы о минировании поступали в образовательные учреждения Нефтеюганска, Нижневартовска, Сургута и Лангепаса. Учащиеся и педагоги в школах Нижневартовска были эвакуированы.

В школы и колледж в ХМАО на электронные почты снова пришли письма с угрозами о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «В Нефтеюганске пришли на электронную почту письма [о минировании] колледжа. Разница в адресе — два символа, содержание то же самое», — сообщил источник. Также письма с угрозами о минировании пришли в школы Нижневартовска и Сургута. URA.RU направило запрос в РУ ФСБ по Тюменской области. На момент публикации ответ не поступил. Ранее угрозы о минировании поступали в образовательные учреждения Нефтеюганска, Нижневартовска, Сургута и Лангепаса. Учащиеся и педагоги в школах Нижневартовска были эвакуированы.