Mash: Блиновская успела выставить свой особняк на продажу до перевода в СИЗО

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Особняк Елены Блиновской выставлен на продажу Фото:
новость из сюжета
Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

Дом блогера Елены Блиновской в элитном коттеджном поселке выставили на продажу за месяц до ее перевода в СИЗО. Однако объявление оказалось маркетинговым ходом.

«Блиновская выставила на продажу свой особняк в элитном коттеджном поселке Миллениум парк в подмосковной Истре за 599 200 000 рублей — за месяц до своего перевода в СИЗО номер 6», — написал telegram-канал Mash, ссылаясь на одного из агентов по недвижимости. Однако по информации канала от источника в окружении Блиновской, блогер не собирается продавать особняк, — риелторы выставили его на продажу для привлечения внимания состоятельных покупателей, чтобы предложить им другие варианты.

В октябре 2023 года Елене Блиновской продлили арест счетов ее компании на три месяца. Сумма на счетах оценивается в 64 млрд рублей. В декабре она заплатила долг налоговой в размере 1,4 миллиарда рублей. Тогда же ФНС увеличила размер долга еще на шесть миллионов.

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Дом блогера Елены Блиновской в элитном коттеджном поселке выставили на продажу за месяц до ее перевода в СИЗО. Однако объявление оказалось маркетинговым ходом. «Блиновская выставила на продажу свой особняк в элитном коттеджном поселке Миллениум парк в подмосковной Истре за 599 200 000 рублей — за месяц до своего перевода в СИЗО номер 6», — написал telegram-канал Mash, ссылаясь на одного из агентов по недвижимости. Однако по информации канала от источника в окружении Блиновской, блогер не собирается продавать особняк, — риелторы выставили его на продажу для привлечения внимания состоятельных покупателей, чтобы предложить им другие варианты. В октябре 2023 года Елене Блиновской продлили арест счетов ее компании на три месяца. Сумма на счетах оценивается в 64 млрд рублей. В декабре она заплатила долг налоговой в размере 1,4 миллиарда рублей. Тогда же ФНС увеличила размер долга еще на шесть миллионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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