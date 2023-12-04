Развлечения Знаменитости Shot: Блиновская заплатила налоговой 1,4 млрд рублей 04 декабря 2023 в 14:59 Размер текста - 17 + Блиновская погасила долг налоговой меньше, чем за неделю Фото: Софья Сандурская/ТАСС За несколько дней блогер Елена Блиновская заплатила долг налоговой в размере 1,4 млрд рублей. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Ранее ее обвинили в неуплате более 918 млн рублей. «Еще в середине прошлой недели сумма ее задолженности составляла 1 402 202 042 рублей, а уже сегодня в этой графе красуется ноль», — говорится в посте. Также известно, что Следственный комитет назначил Блиновской новую проверку в плане ее деятельности за период 2022 года. В октябре 2023 года Елене Блиновской продлили арест счетов ее компании на три месяца Они оцениваются в 64 млрд рублей. Самой блогерше также продлили арест. За несколько дней блогер Елена Блиновская заплатила долг налоговой в размере 1,4 млрд рублей. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Ранее ее обвинили в неуплате более 918 млн рублей. «Еще в середине прошлой недели сумма ее задолженности составляла 1 402 202 042 рублей, а уже сегодня в этой графе красуется ноль», — говорится в посте. Также известно, что Следственный комитет назначил Блиновской новую проверку в плане ее деятельности за период 2022 года. В октябре 2023 года Елене Блиновской продлили арест счетов ее компании на три месяца Они оцениваются в 64 млрд рублей. Самой блогерше также продлили арест. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям