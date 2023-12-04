Shot: Блиновская заплатила налоговой 1,4 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Блиновская погасила долг налоговой меньше, чем за неделю Фото:

За несколько дней блогер Елена Блиновская заплатила долг налоговой в размере 1,4 млрд рублей. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Ранее ее обвинили в неуплате более 918 млн рублей.

«Еще в середине прошлой недели сумма ее задолженности составляла 1 402 202 042 рублей, а уже сегодня в этой графе красуется ноль», — говорится в посте. Также известно, что Следственный комитет назначил Блиновской новую проверку в плане ее деятельности за период 2022 года.

В октябре 2023 года Елене Блиновской продлили арест счетов ее компании на три месяца Они оцениваются в 64 млрд рублей. Самой блогерше также продлили арест.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За несколько дней блогер Елена Блиновская заплатила долг налоговой в размере 1,4 млрд рублей. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Ранее ее обвинили в неуплате более 918 млн рублей. «Еще в середине прошлой недели сумма ее задолженности составляла 1 402 202 042 рублей, а уже сегодня в этой графе красуется ноль», — говорится в посте. Также известно, что Следственный комитет назначил Блиновской новую проверку в плане ее деятельности за период 2022 года. В октябре 2023 года Елене Блиновской продлили арест счетов ее компании на три месяца Они оцениваются в 64 млрд рублей. Самой блогерше также продлили арест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...