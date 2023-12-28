Налоговая увеличила долг Блиновской еще на 6 млн рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) увеличила на шесть миллионов рублей долг блогеру Елене Блиновской. Пени продолжают накапливаться на ее счетах. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Елене Блиновской вновь выставили долг перед ФНС на 1,4 млрд рублей. И добавили еще пени на 6 млн рублей», — пишет канал. Уточняется, что месяцем ранее долг у блогерши был меньше. Пени продолжают капать, потому что счета Блиновской арестованы, долг оплатить не получается.
Ранее Блиновская была обвинена в неуплате долга в размере свыше 918 млн рублей. В декабре она заплатила налоговой 1,4 млрд рублей. При этом Следственный комитет назначил блогерше еще одну проверку на фоне ее деятельности в 2022 году.
Кроме того, руководитель ФНС Даниил Егоров объяснил, что быстрый рост и неиспользование классических моделей развития бизнеса является основной проблемой с неуплатой налогов у блогеров.
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