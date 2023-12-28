Налоговая увеличила долг Блиновской еще на 6 млн рублей

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Блиновская не может оплатить долг из-за ареста счетов Фото:

Федеральная налоговая служба (ФНС) увеличила на шесть миллионов рублей долг блогеру Елене Блиновской. Пени продолжают накапливаться на ее счетах. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Елене Блиновской вновь выставили долг перед ФНС на 1,4 млрд рублей. И добавили еще пени на 6 млн рублей», — пишет канал. Уточняется, что месяцем ранее долг у блогерши был меньше. Пени продолжают капать, потому что счета Блиновской арестованы, долг оплатить не получается.

Ранее Блиновская была обвинена в неуплате долга в размере свыше 918 млн рублей. В декабре она заплатила налоговой 1,4 млрд рублей. При этом Следственный комитет назначил блогерше еще одну проверку на фоне ее деятельности в 2022 году.

Кроме того, руководитель ФНС Даниил Егоров объяснил, что быстрый рост и неиспользование классических моделей развития бизнеса является основной проблемой с неуплатой налогов у блогеров.

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Федеральная налоговая служба (ФНС) увеличила на шесть миллионов рублей долг блогеру Елене Блиновской. Пени продолжают накапливаться на ее счетах. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Елене Блиновской вновь выставили долг перед ФНС на 1,4 млрд рублей. И добавили еще пени на 6 млн рублей», — пишет канал. Уточняется, что месяцем ранее долг у блогерши был меньше. Пени продолжают капать, потому что счета Блиновской арестованы, долг оплатить не получается. Ранее Блиновская была обвинена в неуплате долга в размере свыше 918 млн рублей. В декабре она заплатила налоговой 1,4 млрд рублей. При этом Следственный комитет назначил блогерше еще одну проверку на фоне ее деятельности в 2022 году. Кроме того, руководитель ФНС Даниил Егоров объяснил, что быстрый рост и неиспользование классических моделей развития бизнеса является основной проблемой с неуплатой налогов у блогеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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