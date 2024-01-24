24 января 2024

Губернатор Куйвашев отложил отставку министра

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Партконференция «Единой России». Екатеринбург, куйвашев евгений
Согласованный Евгением Куйвашевым контракт — до 3 августа Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отложил отставку областного министра строительства Михаила Волкова. Контракт с ним истекал 2 февраля, но его продлили до 3 августа, рассказал URA.RU осведомленный источник в правительстве.

По его словам, изначально планировалось, что Волков уйдет с поста 2 февраля. Слухи о том, что его оставят до президентских выборов (15-17 марта) не находили подтверждения. Но несколько дней назад все поменялось, отмечает собеседник. «Вскрылись некоторые личные обстоятельства [у Волкова], побудившие главу региона взять паузу», — утверждает он. На момент публикации представитель губернатора на вопрос корреспондента в мессенджере не ответила.

Михаил Волков возглавляет минстрой с 2016 года. Осенью 2022-го, после своего переизбрания на новый срок, Куйвашев при формировании нового состава правительства переназначил его одним из последних. Считается, что своих протеже на место Волкова готовы предложить замгубернатора Сергей Швиндт и вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов. Первый якобы продвигает замминистра Антона Шафаростова, второй — замминистра Григория Сурганова.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отложил отставку областного министра строительства Михаила Волкова. Контракт с ним истекал 2 февраля, но его продлили до 3 августа, рассказал URA.RU осведомленный источник в правительстве. По его словам, изначально планировалось, что Волков уйдет с поста 2 февраля. Слухи о том, что его оставят до президентских выборов (15-17 марта) не находили подтверждения. Но несколько дней назад все поменялось, отмечает собеседник. «Вскрылись некоторые личные обстоятельства [у Волкова], побудившие главу региона взять паузу», — утверждает он. На момент публикации представитель губернатора на вопрос корреспондента в мессенджере не ответила. Михаил Волков возглавляет минстрой с 2016 года. Осенью 2022-го, после своего переизбрания на новый срок, Куйвашев при формировании нового состава правительства переназначил его одним из последних. Считается, что своих протеже на место Волкова готовы предложить замгубернатора Сергей Швиндт и вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов. Первый якобы продвигает замминистра Антона Шафаростова, второй — замминистра Григория Сурганова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...