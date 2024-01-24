Губернатор Куйвашев отложил отставку министра

25 января 2024 в 11:32 Размер текста - 17 +

Согласованный Евгением Куйвашевым контракт — до 3 августа Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отложил отставку областного министра строительства Михаила Волкова. Контракт с ним истекал 2 февраля, но его продлили до 3 августа, рассказал URA.RU осведомленный источник в правительстве. По его словам, изначально планировалось, что Волков уйдет с поста 2 февраля. Слухи о том, что его оставят до президентских выборов (15-17 марта) не находили подтверждения. Но несколько дней назад все поменялось, отмечает собеседник. «Вскрылись некоторые личные обстоятельства [у Волкова], побудившие главу региона взять паузу», — утверждает он. На момент публикации представитель губернатора на вопрос корреспондента в мессенджере не ответила. Михаил Волков возглавляет минстрой с 2016 года. Осенью 2022-го, после своего переизбрания на новый срок, Куйвашев при формировании нового состава правительства переназначил его одним из последних. Считается, что своих протеже на место Волкова готовы предложить замгубернатора Сергей Швиндт и вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов. Первый якобы продвигает замминистра Антона Шафаростова, второй — замминистра Григория Сурганова.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отложил отставку областного министра строительства Михаила Волкова. Контракт с ним истекал 2 февраля, но его продлили до 3 августа, рассказал URA.RU осведомленный источник в правительстве. По его словам, изначально планировалось, что Волков уйдет с поста 2 февраля. Слухи о том, что его оставят до президентских выборов (15-17 марта) не находили подтверждения. Но несколько дней назад все поменялось, отмечает собеседник. «Вскрылись некоторые личные обстоятельства [у Волкова], побудившие главу региона взять паузу», — утверждает он. На момент публикации представитель губернатора на вопрос корреспондента в мессенджере не ответила. Михаил Волков возглавляет минстрой с 2016 года. Осенью 2022-го, после своего переизбрания на новый срок, Куйвашев при формировании нового состава правительства переназначил его одним из последних. Считается, что своих протеже на место Волкова готовы предложить замгубернатора Сергей Швиндт и вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов. Первый якобы продвигает замминистра Антона Шафаростова, второй — замминистра Григория Сурганова.