Мэр столицы российского региона ушел в отставку

Мэр Новосибирска ушел в отставку
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Съезд КПРФ. Москва, портрет, локоть анатолий
Анатолий Локоть прекратил полномочия мэра и ушел в отставку Фото:

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прекратил полномочия и ушел в отставку. Информацию подтвердили в городской администрации.

«Мэр Новосибирска Анатолий Локоть досрочно прекращает полномочия главы муниципального образования в связи с отставкой по собственному желанию», — приводит РИА Новости сообщение мэрии. Локоть прекратил работу в четверг, 25 января.

Исполнять полномочия главы Новосибирска будет первый заместитель Олег Клемешов. В официальном telegram-канале мэрии в одном из утренних постов чиновника уже назвали и.о мэра Новосибирска.

Об отставке Локтя еще в конце 2023 года объявлял губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Мэр получил предложение по работе, связанной с выполнением «общегосударственных задач». В сентябре 2024 года у Локтя истекали полномочия.

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прекратил полномочия и ушел в отставку. Информацию подтвердили в городской администрации. «Мэр Новосибирска Анатолий Локоть досрочно прекращает полномочия главы муниципального образования в связи с отставкой по собственному желанию», — приводит РИА Новости сообщение мэрии. Локоть прекратил работу в четверг, 25 января. Исполнять полномочия главы Новосибирска будет первый заместитель Олег Клемешов. В официальном telegram-канале мэрии в одном из утренних постов чиновника уже назвали и.о мэра Новосибирска. Об отставке Локтя еще в конце 2023 года объявлял губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Мэр получил предложение по работе, связанной с выполнением «общегосударственных задач». В сентябре 2024 года у Локтя истекали полномочия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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