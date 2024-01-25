Мэр столицы российского региона ушел в отставку

Мэр Новосибирска ушел в отставку

25 января 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

Анатолий Локоть прекратил полномочия мэра и ушел в отставку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прекратил полномочия и ушел в отставку. Информацию подтвердили в городской администрации. «Мэр Новосибирска Анатолий Локоть досрочно прекращает полномочия главы муниципального образования в связи с отставкой по собственному желанию», — приводит РИА Новости сообщение мэрии. Локоть прекратил работу в четверг, 25 января. Исполнять полномочия главы Новосибирска будет первый заместитель Олег Клемешов. В официальном telegram-канале мэрии в одном из утренних постов чиновника уже назвали и.о мэра Новосибирска. Об отставке Локтя еще в конце 2023 года объявлял губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Мэр получил предложение по работе, связанной с выполнением «общегосударственных задач». В сентябре 2024 года у Локтя истекали полномочия.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прекратил полномочия и ушел в отставку. Информацию подтвердили в городской администрации. «Мэр Новосибирска Анатолий Локоть досрочно прекращает полномочия главы муниципального образования в связи с отставкой по собственному желанию», — приводит РИА Новости сообщение мэрии. Локоть прекратил работу в четверг, 25 января. Исполнять полномочия главы Новосибирска будет первый заместитель Олег Клемешов. В официальном telegram-канале мэрии в одном из утренних постов чиновника уже назвали и.о мэра Новосибирска. Об отставке Локтя еще в конце 2023 года объявлял губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Мэр получил предложение по работе, связанной с выполнением «общегосударственных задач». В сентябре 2024 года у Локтя истекали полномочия.