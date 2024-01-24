Власти раскрыли, когда старые трамваи полностью исчезнут с городских маршрутов в Перми

В Пермь на линию вышли последние 17 из 30 новых трамваев, поступивших в краевую столицу в рамках концессионного соглашения. В феврале на городских маршрутах больше не будут курсировать старые трамваи, сообщается на сайте администрации губернатора Пермского края.
«25 января последние 17 из 30 новых трамваев, которые прибыли в Пермь в 2023 году в рамках трехстороннего концессионного соглашения, вышли на линию. Они будут распределены между несколькими маршрутами. В течение февраля с городских маршрутов должны исчезнуть все трамваи 80-90х годов выпуска», — информирует пресс-служба губернатора.
В декабре прошлого года в ходе прямого эфира с жителями глава региона Дмитрий Махонин рассказал, что «старые трамваи полностью уйдут из краевой столицы». Также он отметил, что в рамках концессионного соглашения компания «Мовиста-Пермь» начала перекладывать в краевой столице трамвайные пути.
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