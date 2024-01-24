Власти раскрыли, когда старые трамваи полностью исчезнут с городских маршрутов в Перми

Старые трамваи полностью исчезнут с городских маршрутов в Перми в феврале

25 января 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Пермяки больше не увидят на городских маршрутах старые трамваи Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермь на линию вышли последние 17 из 30 новых трамваев, поступивших в краевую столицу в рамках концессионного соглашения. В феврале на городских маршрутах больше не будут курсировать старые трамваи, сообщается на сайте администрации губернатора Пермского края. «25 января последние 17 из 30 новых трамваев, которые прибыли в Пермь в 2023 году в рамках трехстороннего концессионного соглашения, вышли на линию. Они будут распределены между несколькими маршрутами. В течение февраля с городских маршрутов должны исчезнуть все трамваи 80-90х годов выпуска», — информирует пресс-служба губернатора. В декабре прошлого года в ходе прямого эфира с жителями глава региона Дмитрий Махонин рассказал, что «старые трамваи полностью уйдут из краевой столицы». Также он отметил, что в рамках концессионного соглашения компания «Мовиста-Пермь» начала перекладывать в краевой столице трамвайные пути.

В Пермь на линию вышли последние 17 из 30 новых трамваев, поступивших в краевую столицу в рамках концессионного соглашения. В феврале на городских маршрутах больше не будут курсировать старые трамваи, сообщается на сайте администрации губернатора Пермского края. «25 января последние 17 из 30 новых трамваев, которые прибыли в Пермь в 2023 году в рамках трехстороннего концессионного соглашения, вышли на линию. Они будут распределены между несколькими маршрутами. В течение февраля с городских маршрутов должны исчезнуть все трамваи 80-90х годов выпуска», — информирует пресс-служба губернатора. В декабре прошлого года в ходе прямого эфира с жителями глава региона Дмитрий Махонин рассказал, что «старые трамваи полностью уйдут из краевой столицы». Также он отметил, что в рамках концессионного соглашения компания «Мовиста-Пермь» начала перекладывать в краевой столице трамвайные пути.