24 января 2024

Власти раскрыли, когда старые трамваи полностью исчезнут с городских маршрутов в Перми

Старые трамваи полностью исчезнут с городских маршрутов в Перми в феврале
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ледового городка на площади Эспланада. Пермь, трамвай номер 7 пермь
Пермяки больше не увидят на городских маршрутах старые трамваи Фото:

В Пермь на линию вышли последние 17 из 30 новых трамваев, поступивших в краевую столицу в рамках концессионного соглашения. В феврале на городских маршрутах больше не будут курсировать старые трамваи, сообщается на сайте администрации губернатора Пермского края.

«25 января последние 17 из 30 новых трамваев, которые прибыли в Пермь в 2023 году в рамках трехстороннего концессионного соглашения, вышли на линию. Они будут распределены между несколькими маршрутами. В течение февраля с городских маршрутов должны исчезнуть все трамваи 80-90х годов выпуска», — информирует пресс-служба губернатора.

В декабре прошлого года в ходе прямого эфира с жителями глава региона Дмитрий Махонин рассказал, что «старые трамваи полностью уйдут из краевой столицы». Также он отметил, что в рамках концессионного соглашения компания «Мовиста-Пермь» начала перекладывать в краевой столице трамвайные пути.

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В Пермь на линию вышли последние 17 из 30 новых трамваев, поступивших в краевую столицу в рамках концессионного соглашения. В феврале на городских маршрутах больше не будут курсировать старые трамваи, сообщается на сайте администрации губернатора Пермского края. «25 января последние 17 из 30 новых трамваев, которые прибыли в Пермь в 2023 году в рамках трехстороннего концессионного соглашения, вышли на линию. Они будут распределены между несколькими маршрутами. В течение февраля с городских маршрутов должны исчезнуть все трамваи 80-90х годов выпуска», — информирует пресс-служба губернатора. В декабре прошлого года в ходе прямого эфира с жителями глава региона Дмитрий Махонин рассказал, что «старые трамваи полностью уйдут из краевой столицы». Также он отметил, что в рамках концессионного соглашения компания «Мовиста-Пермь» начала перекладывать в краевой столице трамвайные пути.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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