Общество Двое свердловчан вступили в ряды ВСУ и попали в российский плен 25 января 2024 в 11:50 Размер текста - 17 + Родные просят не выдавать солдат обратно ВСУ, в чьи ряды те вступили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловская область ждала обмена военнопленными с ВСУ, который сорвался из-за крушения самолета Ил-76 с пленными украинскими солдатами на борту. В списке на обмен были свердловчане, вступившие в ряды ВСУ и попавшие в российский плен, рассказала на пресс-конференции уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Двое уроженцев Свердловской области вступили в ряды ВСУ и попали в российский плен. Их родители плачут и просят оставить их здесь, на территории РФ и не выдавать ВСУ. В самолете этих украинских военнослужащих не было», — заявила Мерзлякова. Ил-76 потерпел крушение над Белгородской областью 24 января. Минобороны РФ заявило, что самолет сбили ВСУ. США призвали Россию и Украину провести расследование обстоятельств крушения военного самолета. Зеленский поручил министерству иностранных дел страны предоставить имеющиеся данные о крушении Ил-76, отметив, что Киев будет настаивать на международном расследовании. Подробнее по теме — в сюжете URA.RU. Свердловская область ждала обмена военнопленными с ВСУ, который сорвался из-за крушения самолета Ил-76 с пленными украинскими солдатами на борту. В списке на обмен были свердловчане, вступившие в ряды ВСУ и попавшие в российский плен, рассказала на пресс-конференции уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Двое уроженцев Свердловской области вступили в ряды ВСУ и попали в российский плен. Их родители плачут и просят оставить их здесь, на территории РФ и не выдавать ВСУ. В самолете этих украинских военнослужащих не было», — заявила Мерзлякова. Ил-76 потерпел крушение над Белгородской областью 24 января. Минобороны РФ заявило, что самолет сбили ВСУ. США призвали Россию и Украину провести расследование обстоятельств крушения военного самолета. Зеленский поручил министерству иностранных дел страны предоставить имеющиеся данные о крушении Ил-76, отметив, что Киев будет настаивать на международном расследовании. Подробнее по теме — в сюжете URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям