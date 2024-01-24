24 января 2024

Двое свердловчан вступили в ряды ВСУ и попали в российский плен

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Родные просят не выдавать солдат обратно ВСУ, в чьи ряды те вступили Фото:

Свердловская область ждала обмена военнопленными с ВСУ, который сорвался из-за крушения самолета Ил-76 с пленными украинскими солдатами на борту. В списке на обмен были свердловчане, вступившие в ряды ВСУ и попавшие в российский плен, рассказала на пресс-конференции уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Двое уроженцев Свердловской области вступили в ряды ВСУ и попали в российский плен. Их родители плачут и просят оставить их здесь, на территории РФ и не выдавать ВСУ. В самолете этих украинских военнослужащих не было», — заявила Мерзлякова.

Ил-76 потерпел крушение над Белгородской областью 24 января. Минобороны РФ заявило, что самолет сбили ВСУ. США призвали Россию и Украину провести расследование обстоятельств крушения военного самолета. Зеленский поручил министерству иностранных дел страны предоставить имеющиеся данные о крушении Ил-76, отметив, что Киев будет настаивать на международном расследовании. Подробнее по теме — в сюжете URA.RU.

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Свердловская область ждала обмена военнопленными с ВСУ, который сорвался из-за крушения самолета Ил-76 с пленными украинскими солдатами на борту. В списке на обмен были свердловчане, вступившие в ряды ВСУ и попавшие в российский плен, рассказала на пресс-конференции уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Двое уроженцев Свердловской области вступили в ряды ВСУ и попали в российский плен. Их родители плачут и просят оставить их здесь, на территории РФ и не выдавать ВСУ. В самолете этих украинских военнослужащих не было», — заявила Мерзлякова. Ил-76 потерпел крушение над Белгородской областью 24 января. Минобороны РФ заявило, что самолет сбили ВСУ. США призвали Россию и Украину провести расследование обстоятельств крушения военного самолета. Зеленский поручил министерству иностранных дел страны предоставить имеющиеся данные о крушении Ил-76, отметив, что Киев будет настаивать на международном расследовании. Подробнее по теме — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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