Спортсменка из Челябинска выиграла золото на всероссийских стартах по дзюдо в Уфе. Фото

Челябинка выиграла золото на всероссийских стартах по дзюдо в Уфе

25 января 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

Воспитанница спортшколы «Локомотив» забрала первое место в весовой категории до 70 килограммов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Челябинская спортсменка, воспитанница спортшколы «Локомотив» Ева Огнивова завоевала золотую медаль всероссийских стартов по дзюдо памяти Николая Попова в Уфе. Соревнования проходили среди юниоров и юниорок до 23 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления по физической культуре и спорту Челябинска. «Ученица Александра Морозова забрала первое место в весовой категории до 70 килограммов. Соревнования в Уфе собрали порядка 200 сильнейших спортсменов из 13 субъектов РФ», — уточнили в спортуправлении. Ранее в 2022 году Ева Огнивова стала чемпионкой игр СНГ. В финале международного турнира спортсменка одержала победу над россиянкой Кирой Орешниковой. В 2023 году Огнивова выиграла первенство Европы по самбо. На международном турнире в Израиле она сразилась в весовой категории до 72 килограммов и одержала победу над соперницами во всех трех поединках. Воспитанница спортшколы «Локомотив» Ева Огнивова завоевала золотую медаль всероссийских стартов по дзюдо памяти Николая Попова Фото: пресс-служба управления по ФКиС

Челябинская спортсменка, воспитанница спортшколы «Локомотив» Ева Огнивова завоевала золотую медаль всероссийских стартов по дзюдо памяти Николая Попова в Уфе. Соревнования проходили среди юниоров и юниорок до 23 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления по физической культуре и спорту Челябинска. «Ученица Александра Морозова забрала первое место в весовой категории до 70 килограммов. Соревнования в Уфе собрали порядка 200 сильнейших спортсменов из 13 субъектов РФ», — уточнили в спортуправлении. Ранее в 2022 году Ева Огнивова стала чемпионкой игр СНГ. В финале международного турнира спортсменка одержала победу над россиянкой Кирой Орешниковой. В 2023 году Огнивова выиграла первенство Европы по самбо. На международном турнире в Израиле она сразилась в весовой категории до 72 килограммов и одержала победу над соперницами во всех трех поединках.