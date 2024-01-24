24 января 2024

Спортсменка из Челябинска выиграла золото на всероссийских стартах по дзюдо в Уфе. Фото

Челябинка выиграла золото на всероссийских стартах по дзюдо в Уфе
© Служба новостей «URA.RU»
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Кубок России по спортивной гимнастике - 2017. Финалы, день первый. Екатеринбург, медали, колобков павел, первое место
Воспитанница спортшколы «Локомотив» забрала первое место в весовой категории до 70 килограммов Фото:

Челябинская спортсменка, воспитанница спортшколы «Локомотив» Ева Огнивова завоевала золотую медаль всероссийских стартов по дзюдо памяти Николая Попова в Уфе. Соревнования проходили среди юниоров и юниорок до 23 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления по физической культуре и спорту Челябинска.

«Ученица Александра Морозова забрала первое место в весовой категории до 70 килограммов. Соревнования в Уфе собрали порядка 200 сильнейших спортсменов из 13 субъектов РФ», — уточнили в спортуправлении.

Ранее в 2022 году Ева Огнивова стала чемпионкой игр СНГ. В финале международного турнира спортсменка одержала победу над россиянкой Кирой Орешниковой.

В 2023 году Огнивова выиграла первенство Европы по самбо. На международном турнире в Израиле она сразилась в весовой категории до 72 килограммов и одержала победу над соперницами во всех трех поединках.

Воспитанница спортшколы «Локомотив» Ева Огнивова завоевала золотую медаль всероссийских стартов по дзюдо памяти Николая Попова
Воспитанница спортшколы «Локомотив» Ева Огнивова завоевала золотую медаль всероссийских стартов по дзюдо памяти Николая Попова
Фото:

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Челябинская спортсменка, воспитанница спортшколы «Локомотив» Ева Огнивова завоевала золотую медаль всероссийских стартов по дзюдо памяти Николая Попова в Уфе. Соревнования проходили среди юниоров и юниорок до 23 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления по физической культуре и спорту Челябинска. «Ученица Александра Морозова забрала первое место в весовой категории до 70 килограммов. Соревнования в Уфе собрали порядка 200 сильнейших спортсменов из 13 субъектов РФ», — уточнили в спортуправлении. Ранее в 2022 году Ева Огнивова стала чемпионкой игр СНГ. В финале международного турнира спортсменка одержала победу над россиянкой Кирой Орешниковой. В 2023 году Огнивова выиграла первенство Европы по самбо. На международном турнире в Израиле она сразилась в весовой категории до 72 килограммов и одержала победу над соперницами во всех трех поединках.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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