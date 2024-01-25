В Новотроицке ввели режим ЧС после взрыва на фекальной станции

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Финальный этап смотра конкурса МЧС России на звания "Лучший начальник караула" и "Лучший пожарный". Пермь, мчс, пожар, боёвка, го и чс, пожарный
В Новотроицке введен режим ЧС после обрушения здания Фото:

После взрыва канализационно-насосной станции в Новотроицке Оренбургской области в городе введен режим ЧС. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«В Новотроицке введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера», — говорится в сообщении МЧС России. Отмечается, что пострадали три человека, они переданы медработникам. Кроме того, на место происшествия выехал начальник ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Зенов.

Ранее сообщалось, что в Новотроицке обрушилось здание канализационно-насосной станции. Отмечалось, что под завалами могут находиться до семи человек. По словам очевидцев, перед обрушением в городе были слышны взрывы. Из-под завалов вытащили трех человек. Еще у одно диагностированы ожоги. Шестерых еще не спасли.

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После взрыва канализационно-насосной станции в Новотроицке Оренбургской области в городе введен режим ЧС. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. «В Новотроицке введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера», — говорится в сообщении МЧС России. Отмечается, что пострадали три человека, они переданы медработникам. Кроме того, на место происшествия выехал начальник ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Зенов. Ранее сообщалось, что в Новотроицке обрушилось здание канализационно-насосной станции. Отмечалось, что под завалами могут находиться до семи человек. По словам очевидцев, перед обрушением в городе были слышны взрывы. Из-под завалов вытащили трех человек. Еще у одно диагностированы ожоги. Шестерых еще не спасли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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