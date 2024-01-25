В Новотроицке ввели режим ЧС после взрыва на фекальной станции

25 января 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

В Новотроицке введен режим ЧС после обрушения здания Фото: Сергей Русанов © URA.RU После взрыва канализационно-насосной станции в Новотроицке Оренбургской области в городе введен режим ЧС. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. «В Новотроицке введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера», — говорится в сообщении МЧС России. Отмечается, что пострадали три человека, они переданы медработникам. Кроме того, на место происшествия выехал начальник ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Зенов. Ранее сообщалось, что в Новотроицке обрушилось здание канализационно-насосной станции. Отмечалось, что под завалами могут находиться до семи человек. По словам очевидцев, перед обрушением в городе были слышны взрывы. Из-под завалов вытащили трех человек. Еще у одно диагностированы ожоги. Шестерых еще не спасли.

После взрыва канализационно-насосной станции в Новотроицке Оренбургской области в городе введен режим ЧС. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. «В Новотроицке введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера», — говорится в сообщении МЧС России. Отмечается, что пострадали три человека, они переданы медработникам. Кроме того, на место происшествия выехал начальник ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Зенов. Ранее сообщалось, что в Новотроицке обрушилось здание канализационно-насосной станции. Отмечалось, что под завалами могут находиться до семи человек. По словам очевидцев, перед обрушением в городе были слышны взрывы. Из-под завалов вытащили трех человек. Еще у одно диагностированы ожоги. Шестерых еще не спасли.