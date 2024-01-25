Baza: трех человек вытащили из-под завалов насосной станции в Новотроицке

25 января 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

На месте ЧП работают спасатели (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Трех человек вытащили из-под завалов после обрушения канализационно-насосной станции в Новотроицке. Еще у одного диагностированы ожоги. Шестерых еще не спасли, передает издание Baza. «Шесть человек остаются под завалами. Они оказались заперты на нижнем этаже. Трех человек смогли вытащить из-под завалов», — сообщило Baza. Здание обрушилось в Оренбургской области. Перед ЧП местные жители слышали взрывы. В городе введен режим ЧС, сообщили в МЧС.

Трех человек вытащили из-под завалов после обрушения канализационно-насосной станции в Новотроицке. Еще у одного диагностированы ожоги. Шестерых еще не спасли, передает издание Baza. «Шесть человек остаются под завалами. Они оказались заперты на нижнем этаже. Трех человек смогли вытащить из-под завалов», — сообщило Baza. Здание обрушилось в Оренбургской области. Перед ЧП местные жители слышали взрывы. В городе введен режим ЧС, сообщили в МЧС.