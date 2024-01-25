Baza: трех человек вытащили из-под завалов насосной станции в Новотроицке

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На месте ЧП работают спасатели (архивное фото) Фото:

Трех человек вытащили из-под завалов после обрушения канализационно-насосной станции в Новотроицке. Еще у одного диагностированы ожоги. Шестерых еще не спасли, передает издание Baza.

«Шесть человек остаются под завалами. Они оказались заперты на нижнем этаже. Трех человек смогли вытащить из-под завалов», — сообщило Baza.

Здание обрушилось в Оренбургской области. Перед ЧП местные жители слышали взрывы. В городе введен режим ЧС, сообщили в МЧС.

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Трех человек вытащили из-под завалов после обрушения канализационно-насосной станции в Новотроицке. Еще у одного диагностированы ожоги. Шестерых еще не спасли, передает издание Baza. «Шесть человек остаются под завалами. Они оказались заперты на нижнем этаже. Трех человек смогли вытащить из-под завалов», — сообщило Baza. Здание обрушилось в Оренбургской области. Перед ЧП местные жители слышали взрывы. В городе введен режим ЧС, сообщили в МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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