Baza: трех человек вытащили из-под завалов насосной станции в Новотроицке

На месте ЧП работают спасатели (архивное фото)
Трех человек вытащили из-под завалов после обрушения канализационно-насосной станции в Новотроицке. Еще у одного диагностированы ожоги. Шестерых еще не спасли, передает издание Baza.
«Шесть человек остаются под завалами. Они оказались заперты на нижнем этаже. Трех человек смогли вытащить из-под завалов», — сообщило Baza.
Здание обрушилось в Оренбургской области. Перед ЧП местные жители слышали взрывы. В городе введен режим ЧС, сообщили в МЧС.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.