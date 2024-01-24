Минздрав рассказал о пострадавшем пермском школьнике, на которого с ножом напал сверстник

За состоянием пострадавшего наблюдают медики
Учащийся пермской кадетской школы №1, на которого с ножом напал одноклассник, госпитализирован и находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения Пермского края.
«Пострадавший госпитализирован, находится в состоянии средней степени тяжести. Ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно о нападении восьмиклассника на своего сверстника. Инцидент произошел 24 января около 16 часов.
Ранее на нападавшего школьника жаловались родители. По их словам, подросток срывал уроки и устраивал драки.
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