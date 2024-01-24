24 января 2024

Минздрав рассказал о пострадавшем пермском школьнике, на которого с ножом напал сверстник

Минздрав: пермский школьник после нападения с ножом сверстника госпитализирован
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выездная комиссия гордумы во 2 городскую больницу Курган, реанимация, врач анестезиолог реаниматолог, больница
За состоянием пострадавшего наблюдают медики Фото:

Учащийся пермской кадетской школы №1, на которого с ножом напал одноклассник, госпитализирован и находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения Пермского края.

«Пострадавший госпитализирован, находится в состоянии средней степени тяжести. Ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно о нападении восьмиклассника на своего сверстника. Инцидент произошел 24 января около 16 часов.

Ранее на нападавшего школьника жаловались родители. По их словам, подросток срывал уроки и устраивал драки.

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Учащийся пермской кадетской школы №1, на которого с ножом напал одноклассник, госпитализирован и находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения Пермского края. «Пострадавший госпитализирован, находится в состоянии средней степени тяжести. Ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно о нападении восьмиклассника на своего сверстника. Инцидент произошел 24 января около 16 часов. Ранее на нападавшего школьника жаловались родители. По их словам, подросток срывал уроки и устраивал драки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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