Минздрав рассказал о пострадавшем пермском школьнике, на которого с ножом напал сверстник

Минздрав: пермский школьник после нападения с ножом сверстника госпитализирован

25 января 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

За состоянием пострадавшего наблюдают медики Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Учащийся пермской кадетской школы №1, на которого с ножом напал одноклассник, госпитализирован и находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения Пермского края. «Пострадавший госпитализирован, находится в состоянии средней степени тяжести. Ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно о нападении восьмиклассника на своего сверстника. Инцидент произошел 24 января около 16 часов. Ранее на нападавшего школьника жаловались родители. По их словам, подросток срывал уроки и устраивал драки.

Учащийся пермской кадетской школы №1, на которого с ножом напал одноклассник, госпитализирован и находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения Пермского края. «Пострадавший госпитализирован, находится в состоянии средней степени тяжести. Ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно о нападении восьмиклассника на своего сверстника. Инцидент произошел 24 января около 16 часов. Ранее на нападавшего школьника жаловались родители. По их словам, подросток срывал уроки и устраивал драки.