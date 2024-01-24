Учащийся кадетской школы в Перми напал на одноклассника с ножом

25 января 2024 в 13:29 Размер текста - 17 +

Школьника увезли в больницу на скорой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми один из учащихся восьмого класса пермской кадетской школы №1 («Пермский кадетский корпус им. генералиссимуса А.В.Суворова») напал с ножом на одноклассника. Подростка пришлось доставить в медучреждение «Восьмиклассник пермской кадетской школы напал с ножом на своего одноклассника. Пострадавшего увезли на скорой вчера около 16:00, сейчас он в больнице», — сообщила Properm.ru читательница. Женщина добавила, что «школа сейчас пытается замять ситуацию». Ранее на школьника уже жаловались родители: подросток якобы срывал уроки и устраивал драки. В образовательном учреждении интернет-изданию подтвердили информацию о произошедшем. URA.RU направило информационный запрос в УМВД по городу Перми, а также в министерство здравоохранения Пермского края. Ответы ведомств ожидаются. В апреле 2023 года семиклассник школы в селе Асово накинулся с ножом на своего сверстника, нанеся ему семь ударов. Нападавший признался, что вдохновлялся Тимуром Бекмансуровым, устроившим стрельбу Пермском госуниверситете и планировал заранее свою атаку. По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела.

В Перми один из учащихся восьмого класса пермской кадетской школы №1 («Пермский кадетский корпус им. генералиссимуса А.В.Суворова») напал с ножом на одноклассника. Подростка пришлось доставить в медучреждение «Восьмиклассник пермской кадетской школы напал с ножом на своего одноклассника. Пострадавшего увезли на скорой вчера около 16:00, сейчас он в больнице», — сообщила Properm.ru читательница. Женщина добавила, что «школа сейчас пытается замять ситуацию». Ранее на школьника уже жаловались родители: подросток якобы срывал уроки и устраивал драки. В образовательном учреждении интернет-изданию подтвердили информацию о произошедшем. URA.RU направило информационный запрос в УМВД по городу Перми, а также в министерство здравоохранения Пермского края. Ответы ведомств ожидаются. В апреле 2023 года семиклассник школы в селе Асово накинулся с ножом на своего сверстника, нанеся ему семь ударов. Нападавший признался, что вдохновлялся Тимуром Бекмансуровым, устроившим стрельбу Пермском госуниверситете и планировал заранее свою атаку. По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела.