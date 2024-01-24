24 января 2024

Учащийся кадетской школы в Перми напал на одноклассника с ножом

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьника увезли в больницу на скорой Фото:

В Перми один из учащихся восьмого класса пермской кадетской школы №1 («Пермский кадетский корпус им. генералиссимуса А.В.Суворова») напал с ножом на одноклассника. Подростка пришлось доставить в медучреждение

«Восьмиклассник пермской кадетской школы напал с ножом на своего одноклассника. Пострадавшего увезли на скорой вчера около 16:00, сейчас он в больнице», — сообщила Properm.ru читательница. Женщина добавила, что «школа сейчас пытается замять ситуацию». Ранее на школьника уже жаловались родители: подросток якобы срывал уроки и устраивал драки. В образовательном учреждении интернет-изданию подтвердили информацию о произошедшем.

URA.RU направило информационный запрос в УМВД по городу Перми, а также в министерство здравоохранения Пермского края. Ответы ведомств ожидаются.

В апреле 2023 года семиклассник школы в селе Асово накинулся с ножом на своего сверстника, нанеся ему семь ударов. Нападавший признался, что вдохновлялся Тимуром Бекмансуровым, устроившим стрельбу Пермском госуниверситете и планировал заранее свою атаку. По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела.

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В Перми один из учащихся восьмого класса пермской кадетской школы №1 («Пермский кадетский корпус им. генералиссимуса А.В.Суворова») напал с ножом на одноклассника. Подростка пришлось доставить в медучреждение «Восьмиклассник пермской кадетской школы напал с ножом на своего одноклассника. Пострадавшего увезли на скорой вчера около 16:00, сейчас он в больнице», — сообщила Properm.ru читательница. Женщина добавила, что «школа сейчас пытается замять ситуацию». Ранее на школьника уже жаловались родители: подросток якобы срывал уроки и устраивал драки. В образовательном учреждении интернет-изданию подтвердили информацию о произошедшем. URA.RU направило информационный запрос в УМВД по городу Перми, а также в министерство здравоохранения Пермского края. Ответы ведомств ожидаются. В апреле 2023 года семиклассник школы в селе Асово накинулся с ножом на своего сверстника, нанеся ему семь ударов. Нападавший признался, что вдохновлялся Тимуром Бекмансуровым, устроившим стрельбу Пермском госуниверситете и планировал заранее свою атаку. По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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