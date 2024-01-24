Учащийся кадетской школы в Перми напал на одноклассника с ножом

В Перми один из учащихся восьмого класса пермской кадетской школы №1 («Пермский кадетский корпус им. генералиссимуса А.В.Суворова») напал с ножом на одноклассника. Подростка пришлось доставить в медучреждение
«Восьмиклассник пермской кадетской школы напал с ножом на своего одноклассника. Пострадавшего увезли на скорой вчера около 16:00, сейчас он в больнице», — сообщила Properm.ru читательница. Женщина добавила, что «школа сейчас пытается замять ситуацию». Ранее на школьника уже жаловались родители: подросток якобы срывал уроки и устраивал драки. В образовательном учреждении интернет-изданию подтвердили информацию о произошедшем.
URA.RU направило информационный запрос в УМВД по городу Перми, а также в министерство здравоохранения Пермского края. Ответы ведомств ожидаются.
В апреле 2023 года семиклассник школы в селе Асово накинулся с ножом на своего сверстника, нанеся ему семь ударов. Нападавший признался, что вдохновлялся Тимуром Бекмансуровым, устроившим стрельбу Пермском госуниверситете и планировал заранее свою атаку. По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела.
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