24 января 2024

Бастрыкин взял на контроль жалобы курганцев из аварийных домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин поручил следователям разобраться в проблемах жильцов аварийных домов в Шадринске Фото:

Руководитель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль жалобы жителей аварийных домов в Шадринске (Курганская область), которые заявили о нарушении их прав. Об этом сообщается в telegram-канале СК России.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращениям о нарушении прав жильцов аварийных домов в г. Шадринске. Руководитель ведомства поручил главе регионального СУ СКР Богдану Францишко представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате», — говорится в сообщении ведомства.

Жалобы жильцов многоквартирных домов по улице Пролетарской поступили в приемную Бастрыкина. Здания, построенные в 1953—1957 годах, были признаны аварийными более шести лет назад. Жильцы аварийных квартир Шадринска начали судиться с городскими властями. Они недовольны компенсацией чиновников за жилье и пытаются добиться выплат, которые позволят им приобрести новые квартиры.

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Руководитель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль жалобы жителей аварийных домов в Шадринске (Курганская область), которые заявили о нарушении их прав. Об этом сообщается в telegram-канале СК России. «Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращениям о нарушении прав жильцов аварийных домов в г. Шадринске. Руководитель ведомства поручил главе регионального СУ СКР Богдану Францишко представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате», — говорится в сообщении ведомства. Жалобы жильцов многоквартирных домов по улице Пролетарской поступили в приемную Бастрыкина. Здания, построенные в 1953—1957 годах, были признаны аварийными более шести лет назад. Жильцы аварийных квартир Шадринска начали судиться с городскими властями. Они недовольны компенсацией чиновников за жилье и пытаются добиться выплат, которые позволят им приобрести новые квартиры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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