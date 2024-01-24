Бастрыкин взял на контроль жалобы курганцев из аварийных домов

Руководитель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль жалобы жителей аварийных домов в Шадринске (Курганская область), которые заявили о нарушении их прав. Об этом сообщается в telegram-канале СК России.
«Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращениям о нарушении прав жильцов аварийных домов в г. Шадринске. Руководитель ведомства поручил главе регионального СУ СКР Богдану Францишко представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате», — говорится в сообщении ведомства.
Жалобы жильцов многоквартирных домов по улице Пролетарской поступили в приемную Бастрыкина. Здания, построенные в 1953—1957 годах, были признаны аварийными более шести лет назад. Жильцы аварийных квартир Шадринска начали судиться с городскими властями. Они недовольны компенсацией чиновников за жилье и пытаются добиться выплат, которые позволят им приобрести новые квартиры.
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