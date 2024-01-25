В Магнитогорске начали возвращать тепло в дома после коммунальной аварии

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Отопление выключили накануне из-за коммунальной аварии Фото:

В Магнитогорске начали восстанавливать теплоснабжение в жилых домах, которое было отключено накануне из-за коммунальной аварии. Тепло планируют подать во все здания до конца дня, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Локализировав поврежденный участок, специалисты начали заполнение системы по альтернативным теплотрассам по улице Грязнова и проспекту Ленина, чем мы занимаемся до сих пор. На данный момент теплоноситель дошел до улицы Советская. В первую очередь подключили социальные объекты, больницы, роддом», — цитирует слова директора МП трест «Теплофикация» Вадима Агафонова telegram-канал мэрии.

В пресс-службе администрации добавили, что повреждение трубы диаметром 700 мм произошло в районе цирка около 17:15 24 января. За три часа участок был локализован и отключен, но весь теплоноситель из трубы вышел. За ночь совместно с сотрудниками управляющих компаний удалось подключить 150 домов. Сейчас коммунальщики продолжают выгонять воздух из системы и наполняют ее теплоносителем. Отопление планируется подать до конца дня. Агафонов уточнил, что во время летней опрессовки никаких нареканий к данному участку трубы не было.

Ранее стало известно, что Правобережный район Магнитогорска остался без отопления из-за коммунальной аварии вечером 24 января. В районе четырех утра 25 января повреждение было локализовано, в дома начали подавать тепло. В этот день были переведены на дистанционное обучение ученики ряда школ первой и второй смены.

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В Магнитогорске начали восстанавливать теплоснабжение в жилых домах, которое было отключено накануне из-за коммунальной аварии. Тепло планируют подать во все здания до конца дня, сообщили в пресс-службе городской администрации. «Локализировав поврежденный участок, специалисты начали заполнение системы по альтернативным теплотрассам по улице Грязнова и проспекту Ленина, чем мы занимаемся до сих пор. На данный момент теплоноситель дошел до улицы Советская. В первую очередь подключили социальные объекты, больницы, роддом», — цитирует слова директора МП трест «Теплофикация» Вадима Агафонова telegram-канал мэрии. В пресс-службе администрации добавили, что повреждение трубы диаметром 700 мм произошло в районе цирка около 17:15 24 января. За три часа участок был локализован и отключен, но весь теплоноситель из трубы вышел. За ночь совместно с сотрудниками управляющих компаний удалось подключить 150 домов. Сейчас коммунальщики продолжают выгонять воздух из системы и наполняют ее теплоносителем. Отопление планируется подать до конца дня. Агафонов уточнил, что во время летней опрессовки никаких нареканий к данному участку трубы не было. Ранее стало известно, что Правобережный район Магнитогорска остался без отопления из-за коммунальной аварии вечером 24 января. В районе четырех утра 25 января повреждение было локализовано, в дома начали подавать тепло. В этот день были переведены на дистанционное обучение ученики ряда школ первой и второй смены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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