Инфляция в Курганской области самая высокая в УрФО из-за сферы АПК

25 января 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

На инфляцию в Курганской области повлиял рост зарплат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Годовая инфляция в Курганской области составила в декабре 7,26%, что выше ее уровня в УрФО (6,36%), но ниже, чем в целом по России (7,42%). Рост инфляции, в том числе, связан с увеличением зарплат в сфере животноводства. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба курганского отделения Центробанка РФ. «Издержки животноводов и переработчиков мяса в декабре в основном выросли из-за увеличения зарплат в условиях нехватки сотрудников. По причине неблагоприятной эпизоотической ситуации в некоторых регионах-поставщиках в декабре в годовом сопоставлении яйца подорожали сильнее, чем в ноябре. Питьевое молоко стало дороже, чем год назад, тогда как месяцем ранее было дешевле», — рассказали представители Центробанка. Также увеличились затраты российских автопроизводителей на компоненты и логистику, поэтому ускорился рост цен на машины. При этом годовой рост на услуги в декабре замедлился. Например, мобильные операторы не изменили стоимость услуг, в отличие от прошлого года. Месяц назад темп годового роста цен в области оказался самым низким среди регионов УрФО. Это было связано с хорошим урожаем местных овощей.

Годовая инфляция в Курганской области составила в декабре 7,26%, что выше ее уровня в УрФО (6,36%), но ниже, чем в целом по России (7,42%). Рост инфляции, в том числе, связан с увеличением зарплат в сфере животноводства. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба курганского отделения Центробанка РФ. «Издержки животноводов и переработчиков мяса в декабре в основном выросли из-за увеличения зарплат в условиях нехватки сотрудников. По причине неблагоприятной эпизоотической ситуации в некоторых регионах-поставщиках в декабре в годовом сопоставлении яйца подорожали сильнее, чем в ноябре. Питьевое молоко стало дороже, чем год назад, тогда как месяцем ранее было дешевле», — рассказали представители Центробанка. Также увеличились затраты российских автопроизводителей на компоненты и логистику, поэтому ускорился рост цен на машины. При этом годовой рост на услуги в декабре замедлился. Например, мобильные операторы не изменили стоимость услуг, в отличие от прошлого года. Месяц назад темп годового роста цен в области оказался самым низким среди регионов УрФО. Это было связано с хорошим урожаем местных овощей.