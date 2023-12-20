В ЦБ объяснили, почему в Курганской области ускорилась инфляция

В Курганской области ускорилась инфляция из-за активного спроса на продукты

21 декабря 2023 в 14:19 Размер текста - 17 +

Спрос потребителей и издержки производителей стали причиной ускорения инфляции Фото: Анна Майорова © URA.RU Издержки производств, поставщиков и активный спрос потребителей стали причиной ускорения инфляции в Курганской области. Об этом URA.RU сообщил представитель курганского отделения ЦБ РФ. «Активный потребительский спрос, а также рост издержек производителей и поставщиков привели в целом к ускорению инфляции», — сообщил представитель ЦБ. При этом темп годового роста цен в области оказался самым низким среди регионов УрФО из-за хорошего урожая местных овощей. Как сообщили в ЦБ, в ноябре годовая инфляция составила 7,3% после 6,6% в октябре. Данный показатель ниже, чем в целом по России — 7,5%, но выше, чем в Уральском федеральном округе — 6,4%. Также представитель ЦБ объяснил, что на предприятиях животноводческих из-за нехватки кадров поднимали зарплаты, в результате чего выросла стоимость продукции. Это, по данным ЦБ, стало одной из причин более быстрого роста цен на свинину, мясо птицы, колбасы и яйца в годовом сопоставлении. Подорожала также импортная фурнитура для мебельных производств, химические вещества для изготовителей бытовой химии. «В результате в годовом сопоставлении в ноябре мебель дорожала сильнее, чем в октябре, а моющие и чистящие средства стали дешеветь медленнее. Закупка новых импортных и отечественных коллекций одежды продавцам стала обходиться дороже, поэтому в ноябре одежда тоже подорожала», — сообщил представитель Центробанка. Выросла и стоимость жилья, а из-за высокого спроса на его аренду в ноябре размер арендной платы увеличился сильнее, чем в октябре. Кроме того, мобильные операторы повысили плату за услуги сотовой связи для курганцев из-за того, что закупка и обслуживание оборудования выросли в цене. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Издержки производств, поставщиков и активный спрос потребителей стали причиной ускорения инфляции в Курганской области. Об этом URA.RU сообщил представитель курганского отделения ЦБ РФ. «Активный потребительский спрос, а также рост издержек производителей и поставщиков привели в целом к ускорению инфляции», — сообщил представитель ЦБ. При этом темп годового роста цен в области оказался самым низким среди регионов УрФО из-за хорошего урожая местных овощей. Как сообщили в ЦБ, в ноябре годовая инфляция составила 7,3% после 6,6% в октябре. Данный показатель ниже, чем в целом по России — 7,5%, но выше, чем в Уральском федеральном округе — 6,4%. Также представитель ЦБ объяснил, что на предприятиях животноводческих из-за нехватки кадров поднимали зарплаты, в результате чего выросла стоимость продукции. Это, по данным ЦБ, стало одной из причин более быстрого роста цен на свинину, мясо птицы, колбасы и яйца в годовом сопоставлении. Подорожала также импортная фурнитура для мебельных производств, химические вещества для изготовителей бытовой химии. «В результате в годовом сопоставлении в ноябре мебель дорожала сильнее, чем в октябре, а моющие и чистящие средства стали дешеветь медленнее. Закупка новых импортных и отечественных коллекций одежды продавцам стала обходиться дороже, поэтому в ноябре одежда тоже подорожала», — сообщил представитель Центробанка. Выросла и стоимость жилья, а из-за высокого спроса на его аренду в ноябре размер арендной платы увеличился сильнее, чем в октябре. Кроме того, мобильные операторы повысили плату за услуги сотовой связи для курганцев из-за того, что закупка и обслуживание оборудования выросли в цене.