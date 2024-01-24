Пермяки назвали дочь Россия

Маму и дочь уже выписали из роддома (архивное фото)
Пара из Пермского края назвала своего ребенка Россия. Необычное имя дочери пермяки выбрали еще до родов.
«Анна Королева выбрала необычное имя для дочери еще на четвертом месяце беременности. Ее поддержал любимый супруг», — сообщает телеканал «Рифей».
Россия родилась здоровой — ее вес 3,92 кг, а рост 53 см. У девочки есть две сестры Марья и Эвелина.
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