24 января 2024

Пермяки назвали дочь Россия

© Служба новостей «URA.RU»
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Роддом. Челябинск, ребенок, роддом, палата рожениц, новорожденный
Маму и дочь уже выписали из роддома (архивное фото) Фото:

Пара из Пермского края назвала своего ребенка Россия. Необычное имя дочери пермяки выбрали еще до родов.

«Анна Королева выбрала необычное имя для дочери еще на четвертом месяце беременности. Ее поддержал любимый супруг», — сообщает телеканал «Рифей».

Россия родилась здоровой — ее вес 3,92 кг, а рост 53 см. У девочки есть две сестры Марья и Эвелина.

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Пара из Пермского края назвала своего ребенка Россия. Необычное имя дочери пермяки выбрали еще до родов. «Анна Королева выбрала необычное имя для дочери еще на четвертом месяце беременности. Ее поддержал любимый супруг», — сообщает телеканал «Рифей». Россия родилась здоровой — ее вес 3,92 кг, а рост 53 см. У девочки есть две сестры Марья и Эвелина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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