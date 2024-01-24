Тысячи туристов посетили заповедники Ямала благодаря онлайн-сервису

25 января 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Около двух тысяч туристов посетили заповедники при помощи онлайн-сервиса Фото: Сергей Русанов © URA.RU Около двух тысяч туристов посетили природные заповедники Ямала в 2023 году благодаря онлайн-сервису по выдаче разрешений на их посещение. Об этом рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО. «С момента его запуска было выдано 641 разрешение на организацию как индивидуального, так и группового экологического туризма. На Ямале существует 15 ООПТ (особо охраняемые природные территории — примечание URA.RU), посещение которых возможно только при наличии разрешения. Самым популярным местом среди туристов стал природный парк „Ингилор“. На его посещение было выдано 475 электронных разрешений. На втором и третьем местах — Полуйский и Сынско-Войкарский заказники», — говорится в пресс-релизе на портале окружного правительства. Благодаря онлайн-сервису, срок выдачи разрешений сократился в два раза. «Туристам достаточно заполнить электронную форму заявления на сайте Единой картографической системы округа, выбрать маршрут передвижения на карте и войти в сервис с помощью учетной записи „Госуслуг“», — отметили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало о планах по установке в ЯНАО девяти горных модулей для туристов. Они будут оснащены спальными местами, дровяными печами, солнечными батареями, розетками и USB-разъемами, а также автономными спутниковыми маяками с кнопкой SOS. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Около двух тысяч туристов посетили природные заповедники Ямала в 2023 году благодаря онлайн-сервису по выдаче разрешений на их посещение. Об этом рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО. «С момента его запуска было выдано 641 разрешение на организацию как индивидуального, так и группового экологического туризма. На Ямале существует 15 ООПТ (особо охраняемые природные территории — примечание URA.RU), посещение которых возможно только при наличии разрешения. Самым популярным местом среди туристов стал природный парк „Ингилор“. На его посещение было выдано 475 электронных разрешений. На втором и третьем местах — Полуйский и Сынско-Войкарский заказники», — говорится в пресс-релизе на портале окружного правительства. Благодаря онлайн-сервису, срок выдачи разрешений сократился в два раза. «Туристам достаточно заполнить электронную форму заявления на сайте Единой картографической системы округа, выбрать маршрут передвижения на карте и войти в сервис с помощью учетной записи „Госуслуг“», — отметили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало о планах по установке в ЯНАО девяти горных модулей для туристов. Они будут оснащены спальными местами, дровяными печами, солнечными батареями, розетками и USB-разъемами, а также автономными спутниковыми маяками с кнопкой SOS.