24 января 2024

Тысячи туристов посетили заповедники Ямала благодаря онлайн-сервису

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зимний туризм. Красновишерск, зима, зимний лес, туристы, природа, туризм пермский край, колчимский камень, помяненный камень, пеший поход
Около двух тысяч туристов посетили заповедники при помощи онлайн-сервиса Фото:

Около двух тысяч туристов посетили природные заповедники Ямала в 2023 году благодаря онлайн-сервису по выдаче разрешений на их посещение. Об этом рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО.

«С момента его запуска было выдано 641 разрешение на организацию как индивидуального, так и группового экологического туризма. На Ямале существует 15 ООПТ (особо охраняемые природные территории — примечание URA.RU), посещение которых возможно только при наличии разрешения. Самым популярным местом среди туристов стал природный парк „Ингилор“. На его посещение было выдано 475 электронных разрешений. На втором и третьем местах — Полуйский и Сынско-Войкарский заказники», — говорится в пресс-релизе на портале окружного правительства.

Благодаря онлайн-сервису, срок выдачи разрешений сократился в два раза. «Туристам достаточно заполнить электронную форму заявления на сайте Единой картографической системы округа, выбрать маршрут передвижения на карте и войти в сервис с помощью учетной записи „Госуслуг“», — отметили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало о планах по установке в ЯНАО девяти горных модулей для туристов. Они будут оснащены спальными местами, дровяными печами, солнечными батареями, розетками и USB-разъемами, а также автономными спутниковыми маяками с кнопкой SOS.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Около двух тысяч туристов посетили природные заповедники Ямала в 2023 году благодаря онлайн-сервису по выдаче разрешений на их посещение. Об этом рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО. «С момента его запуска было выдано 641 разрешение на организацию как индивидуального, так и группового экологического туризма. На Ямале существует 15 ООПТ (особо охраняемые природные территории — примечание URA.RU), посещение которых возможно только при наличии разрешения. Самым популярным местом среди туристов стал природный парк „Ингилор“. На его посещение было выдано 475 электронных разрешений. На втором и третьем местах — Полуйский и Сынско-Войкарский заказники», — говорится в пресс-релизе на портале окружного правительства. Благодаря онлайн-сервису, срок выдачи разрешений сократился в два раза. «Туристам достаточно заполнить электронную форму заявления на сайте Единой картографической системы округа, выбрать маршрут передвижения на карте и войти в сервис с помощью учетной записи „Госуслуг“», — отметили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало о планах по установке в ЯНАО девяти горных модулей для туристов. Они будут оснащены спальными местами, дровяными печами, солнечными батареями, розетками и USB-разъемами, а также автономными спутниковыми маяками с кнопкой SOS.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...