Правительство ЯНАО раскрыло, где установят новые приюты для туристов

Правительство ЯНАО: в 2024 году установят приюты для туристов вблизи реки Собь

В ЯНАО установят девять горных модулей в 2024 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ЯНАО планируют установить девять горных модулей в 2024 году. Они будут расположены вблизи озера Большой Хадатаеганлор и реки Собь, а также еще в двух местах. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«В 2024 году вблизи озера Большой Хадатаеганлор и реки Большая Пайпудына, у подножия горы Леквож и вблизи реки Собь планируется установить еще девять горных модулей. Ямал наращивает туристический поток, обеспечивая доступность путешествий в рамках национального проекта „Туризм и индустрия гостеприимства“», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Современные модули, которые уже установлены, оснащены спальными местами, дровяными печами, солнечными батареями, розетками и USB-разъемами, а также автономными спутниковыми маяками с кнопкой SOS. Эта система позволяет оперативно передавать информацию о происшествиях напрямую в МЧС России.

Первый в округе горный приют открылся у подножия горы Черная в 2022 году. Также в этом году установили два жилых и четыре санитарных модуля. Они расположены в долине реки Сенька-Шор, на парковке у начала туристического маршрута «Ледник романтиков» и на территории массива Рай-Из. Основная их функция — обеспечение безопасности туристов.