Губернатор ХМАО анонсировала проведение викторины на выборах президента РФ

25 января 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова сообщила о викторине на встрече со студентами Фото: Георгий Бергал © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова анонсировала проведение региональной викторины в дни выборов президента РФ 15—17 марта. Об этом она заявила на встрече со студентами, запись которой транслировалась на странице главы округа «ВКонтакте». «Участники будут все югорчане, которые будут принимать участие в выборах президента. И, естественно, победитель получит приз», — сообщила Комарова. На данный момент организаторы формируют список вопросов для викторины. Какими будут призы викторины, глава региона не уточнила. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО планируют заманивать югорчан на выборы президента РФ квартирами и машинами. Призы предназначены для участников региональной викторины.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова анонсировала проведение региональной викторины в дни выборов президента РФ 15—17 марта. Об этом она заявила на встрече со студентами, запись которой транслировалась на странице главы округа «ВКонтакте». «Участники будут все югорчане, которые будут принимать участие в выборах президента. И, естественно, победитель получит приз», — сообщила Комарова. На данный момент организаторы формируют список вопросов для викторины. Какими будут призы викторины, глава региона не уточнила. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО планируют заманивать югорчан на выборы президента РФ квартирами и машинами. Призы предназначены для участников региональной викторины.