24 января 2024

Губернатор ХМАО анонсировала проведение викторины на выборах президента РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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День ХМАО и ЯНАО. Выставка Россия на ВДНХ. Москва, комарова наталья
Наталья Комарова сообщила о викторине на встрече со студентами Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова анонсировала проведение региональной викторины в дни выборов президента РФ 15—17 марта. Об этом она заявила на встрече со студентами, запись которой транслировалась на странице главы округа «ВКонтакте».

«Участники будут все югорчане, которые будут принимать участие в выборах президента. И, естественно, победитель получит приз», — сообщила Комарова.

На данный момент организаторы формируют список вопросов для викторины. Какими будут призы викторины, глава региона не уточнила.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО планируют заманивать югорчан на выборы президента РФ квартирами и машинами. Призы предназначены для участников региональной викторины.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова анонсировала проведение региональной викторины в дни выборов президента РФ 15—17 марта. Об этом она заявила на встрече со студентами, запись которой транслировалась на странице главы округа «ВКонтакте». «Участники будут все югорчане, которые будут принимать участие в выборах президента. И, естественно, победитель получит приз», — сообщила Комарова. На данный момент организаторы формируют список вопросов для викторины. Какими будут призы викторины, глава региона не уточнила. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО планируют заманивать югорчан на выборы президента РФ квартирами и машинами. Призы предназначены для участников региональной викторины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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