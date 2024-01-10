Власти ХМАО решили заманивать избирателей на выборы президента машинами и квартирами. Инсайд

В дни президентских выборов в ХМАО пройдет викторина с ценными призами

11 января 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Югорчане смогут выиграть квартиры, голосуя на выборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Власти ХМАО решили заманивать избирателей на выборы президента машинами и квартирами.Такие призы можно будет выиграть в этнографической викторине о Югре. Розыгрыш продлится все три дня голосования. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «Викторина уже анонсирована, но список призов не озвучивали. Планируется, что будут разыграны машины и квартиры. Кроме крупных подарков, югорчанам готовят другие ценные призы и утешительный мерч. Что именно войдет в этот список, еще обсуждает экспертный совет, однако уже известно, что машины будут отечественного производства», — рассказал инсайдер. По словам собеседника агентства, уточняется и общий объем призового фонда. «Планируется, что часть расходов возьмут на себя муниципалитеты. Особенно это касается квартир», — сообщает инсайдер. В департаменте внутренней политики ХМАО не подтвердили, но и не опровергли информацию о призах. «Проект является общественным, о старте и о подарочном фонде сообщим официально позднее», — заявили в ведомстве. Организатором викторины выступает экспертно-координационный центр правительства «Открытый регион — Югра». Как правило, подобные викторины проводятся в субъектах РФ в дни знаковых кампаний. Так, например, в 2018 году, когда проходили предыдущие выборы президента, и в 2021 году во время выборов в Госдуму и думу ХМАО югорчане тоже выигрывали автомобили и жилье. Ранее URA.RU писало, что во время выборов тюменского губернатора на территории Югры можно было принять участие в викторине. Однако выиграть при этом можно было кружку, ручку, попсокет или календарь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО решили заманивать избирателей на выборы президента машинами и квартирами.Такие призы можно будет выиграть в этнографической викторине о Югре. Розыгрыш продлится все три дня голосования. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «Викторина уже анонсирована, но список призов не озвучивали. Планируется, что будут разыграны машины и квартиры. Кроме крупных подарков, югорчанам готовят другие ценные призы и утешительный мерч. Что именно войдет в этот список, еще обсуждает экспертный совет, однако уже известно, что машины будут отечественного производства», — рассказал инсайдер. По словам собеседника агентства, уточняется и общий объем призового фонда. «Планируется, что часть расходов возьмут на себя муниципалитеты. Особенно это касается квартир», — сообщает инсайдер. В департаменте внутренней политики ХМАО не подтвердили, но и не опровергли информацию о призах. «Проект является общественным, о старте и о подарочном фонде сообщим официально позднее», — заявили в ведомстве. Организатором викторины выступает экспертно-координационный центр правительства «Открытый регион — Югра». Как правило, подобные викторины проводятся в субъектах РФ в дни знаковых кампаний. Так, например, в 2018 году, когда проходили предыдущие выборы президента, и в 2021 году во время выборов в Госдуму и думу ХМАО югорчане тоже выигрывали автомобили и жилье. Ранее URA.RU писало, что во время выборов тюменского губернатора на территории Югры можно было принять участие в викторине. Однако выиграть при этом можно было кружку, ручку, попсокет или календарь.