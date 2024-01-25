В Свердловской области силовики раздали повестки мигрантам. Фото

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Осенний призыв в военкомате Мотовилихинского и Ордженикидзевского района. Пермь, призывники, военкомат, повестка в военкомат
В Свердловской области регулярно проводят рейды и ищут тех, кто еще не встал на воинский учет Фото:

В Богдановиче (Свердловская область) сотрудники военного следственного управления СК России вместе с полицейскими и сотрудниками военкоматов провели рейд по магазинам и раздали повестки мигрантам, которые же получили российское гражданство, но пока не встали на воинский учет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ВСУ СК России по ЦВО.

«24 января был осуществлен выезд в магазины города Богдановича, в ходе которого удалось выявить ряд таких граждан, которым были вручены повестки о явки в миграционную службу и военный комиссариат для оформления соответствующих документов», — рассказали в ведомстве. С ноября на воинский учет поставили уже свыше 50 бывших мигрантов.

Подобные рейды проводятся и в Екатеринбурге. Здесь с начала января на воинский учет поставили 450 человек.

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В Богдановиче (Свердловская область) сотрудники военного следственного управления СК России вместе с полицейскими и сотрудниками военкоматов провели рейд по магазинам и раздали повестки мигрантам, которые же получили российское гражданство, но пока не встали на воинский учет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ВСУ СК России по ЦВО. «24 января был осуществлен выезд в магазины города Богдановича, в ходе которого удалось выявить ряд таких граждан, которым были вручены повестки о явки в миграционную службу и военный комиссариат для оформления соответствующих документов», — рассказали в ведомстве. С ноября на воинский учет поставили уже свыше 50 бывших мигрантов. Подобные рейды проводятся и в Екатеринбурге. Здесь с начала января на воинский учет поставили 450 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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