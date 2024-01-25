В Богдановиче (Свердловская область) сотрудники военного следственного управления СК России вместе с полицейскими и сотрудниками военкоматов провели рейд по магазинам и раздали повестки мигрантам, которые же получили российское гражданство, но пока не встали на воинский учет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ВСУ СК России по ЦВО.
«24 января был осуществлен выезд в магазины города Богдановича, в ходе которого удалось выявить ряд таких граждан, которым были вручены повестки о явки в миграционную службу и военный комиссариат для оформления соответствующих документов», — рассказали в ведомстве. С ноября на воинский учет поставили уже свыше 50 бывших мигрантов.
Подобные рейды проводятся и в Екатеринбурге. Здесь с начала января на воинский учет поставили 450 человек.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.