Генерал полиции Дмитрий Свинов вручил на ежегодной коллегии наградное оружие для отличившихся сотрудников. Замначальника получил пистолет Макарова, еще двое сотрудников из руководящего состава — кортики. Об этом информирует сайт региональной полиции.
«Наградным оружием — пистолетом Макарова отмечен заместитель начальника УМВД России по Курганской области — начальник полиции полковник полиции Константин Кремнев», — сообщает пресс-служба полиции. Кортики получили замначальника штаба УМВД Антон Кочнев и начальник управления экономической безопасности Евгений Чернышев.
Награждение произошло во время ежегодной коллегии. На ней подводились итоги 2023 года. Сам Свинов получил нагрудный знак «Почетный сотрудник МВД» из рук губернатора Вадима Шумкова. Несколько сотрудников полиции получили ведомственные медали.
Лучшим территориальным органом стало региональное управление МВД. Коллективу вручили новый служебный автомобиль УАЗ.
Генерал полиции Дмитрий Свинов вручил на ежегодной коллегии наградное оружие для отличившихся сотрудников. Замначальника получил пистолет Макарова, еще двое сотрудников из руководящего состава — кортики. Об этом информирует сайт региональной полиции. «Наградным оружием — пистолетом Макарова отмечен заместитель начальника УМВД России по Курганской области — начальник полиции полковник полиции Константин Кремнев», — сообщает пресс-служба полиции. Кортики получили замначальника штаба УМВД Антон Кочнев и начальник управления экономической безопасности Евгений Чернышев. Награждение произошло во время ежегодной коллегии. На ней подводились итоги 2023 года. Сам Свинов получил нагрудный знак «Почетный сотрудник МВД» из рук губернатора Вадима Шумкова. Несколько сотрудников полиции получили ведомственные медали. Лучшим территориальным органом стало региональное управление МВД. Коллективу вручили новый служебный автомобиль УАЗ. Ранее URA.RU сообщало, что курганские полицейские заняли первое место в УрФО по раскрываемости преступлений. Эти данные сообщили на ежегодной коллегии регионального УМВД.