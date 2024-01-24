24 января 2024

Курганская полиция раскрывает больше преступлений, чем коллеги из регионов УрФО

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганская полиция занимает четвертное место в России по раскрытию преступлений Фото:

Курганская полиция заняла первое место по раскрываемости преступлений в Уральском федеральном округе (УрФО) в 2023 году. Итоги работы ведомства опубликованы на сайте УМВД России по Курганской области.

«УМВД России по Курганской области второй год подряд занимает девятое место в стране по раскрываемости преступлений. Кроме того, по итогам 2023 года четвертое место в России и первое место среди субъектов Уральского федерального округа — по раскрытию тяжких и особо-тяжких преступных посягательств», — говорится на сайте ведомства.

Такую информацию озвучили на заседании коллегии управления МВД России по Курганской области, в котором принял участие губернатор региона Вадим Шумков. Он подчеркнул, что в регионе на 35% снизился процент подростковой преступности по отношению к 2022 году, а также уменьшился процент резонансных преступлений: убийств, грабежей, разбоев.

Летом 2023 года ведомство уже подводило итоги работы за первое полугодие 2023 года. Тогда курганская полиция также занимала первое место по раскрываемости преступлений в УрФО.

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Курганская полиция заняла первое место по раскрываемости преступлений в Уральском федеральном округе (УрФО) в 2023 году. Итоги работы ведомства опубликованы на сайте УМВД России по Курганской области. «УМВД России по Курганской области второй год подряд занимает девятое место в стране по раскрываемости преступлений. Кроме того, по итогам 2023 года четвертое место в России и первое место среди субъектов Уральского федерального округа — по раскрытию тяжких и особо-тяжких преступных посягательств», — говорится на сайте ведомства. Такую информацию озвучили на заседании коллегии управления МВД России по Курганской области, в котором принял участие губернатор региона Вадим Шумков. Он подчеркнул, что в регионе на 35% снизился процент подростковой преступности по отношению к 2022 году, а также уменьшился процент резонансных преступлений: убийств, грабежей, разбоев. Летом 2023 года ведомство уже подводило итоги работы за первое полугодие 2023 года. Тогда курганская полиция также занимала первое место по раскрываемости преступлений в УрФО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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