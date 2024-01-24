Курганская полиция раскрывает больше преступлений, чем коллеги из регионов УрФО

25 января 2024 в 03:26 Размер текста - 17 +

Курганская полиция занимает четвертное место в России по раскрытию преступлений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская полиция заняла первое место по раскрываемости преступлений в Уральском федеральном округе (УрФО) в 2023 году. Итоги работы ведомства опубликованы на сайте УМВД России по Курганской области. «УМВД России по Курганской области второй год подряд занимает девятое место в стране по раскрываемости преступлений. Кроме того, по итогам 2023 года четвертое место в России и первое место среди субъектов Уральского федерального округа — по раскрытию тяжких и особо-тяжких преступных посягательств», — говорится на сайте ведомства. Такую информацию озвучили на заседании коллегии управления МВД России по Курганской области, в котором принял участие губернатор региона Вадим Шумков. Он подчеркнул, что в регионе на 35% снизился процент подростковой преступности по отношению к 2022 году, а также уменьшился процент резонансных преступлений: убийств, грабежей, разбоев. Летом 2023 года ведомство уже подводило итоги работы за первое полугодие 2023 года. Тогда курганская полиция также занимала первое место по раскрываемости преступлений в УрФО.

Курганская полиция заняла первое место по раскрываемости преступлений в Уральском федеральном округе (УрФО) в 2023 году. Итоги работы ведомства опубликованы на сайте УМВД России по Курганской области. «УМВД России по Курганской области второй год подряд занимает девятое место в стране по раскрываемости преступлений. Кроме того, по итогам 2023 года четвертое место в России и первое место среди субъектов Уральского федерального округа — по раскрытию тяжких и особо-тяжких преступных посягательств», — говорится на сайте ведомства. Такую информацию озвучили на заседании коллегии управления МВД России по Курганской области, в котором принял участие губернатор региона Вадим Шумков. Он подчеркнул, что в регионе на 35% снизился процент подростковой преступности по отношению к 2022 году, а также уменьшился процент резонансных преступлений: убийств, грабежей, разбоев. Летом 2023 года ведомство уже подводило итоги работы за первое полугодие 2023 года. Тогда курганская полиция также занимала первое место по раскрываемости преступлений в УрФО.