Свердловского рэпера Vacio выпустили на свободу после двух арестов. Видео

16 января 2024 в 04:19 Размер текста - 17 +

Встречать рэпера после освобождения приехали родственники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Рэпера Vacio (Николай Васильев, родом из Екатеринбурга) выпустили из спецприемника, в котором он провел 25 суток из-за двух арестов после «голой» вечеринки у телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом рассказал адвокат исполнителя. «Рэпер Vacio вышел из спецприемника спустя десять суток второго административного ареста. Все это время Васильев был душкой — правил не нарушал», — передает telegram-канал Mash слова адвоката. Встречать исполнителя приехали адвокат, продюсер, друзья и родственники. Первый арест Васильева составил 15 суток. В Москве 20 декабря прошла вечеринка, организованная телеведущей Анастасией Ивлеевой, дресс-код которой предполагал минимум одежды на гостях. Рэпер Vacio посетил мероприятие в одном носке на половом органе. После чего силовики арестовали молодого человека на 15 суток, а по окончанию срока ему назначили еще один административный арест на десять суток. Будучи заключенным, Васильев покаялся за свой поступок. По словам звездного адвоката Сергея Жорина, давление общественности на организатора вечеринки несопоставимо с ее поступком.

Рэпера Vacio (Николай Васильев, родом из Екатеринбурга) выпустили из спецприемника, в котором он провел 25 суток из-за двух арестов после «голой» вечеринки у телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом рассказал адвокат исполнителя. «Рэпер Vacio вышел из спецприемника спустя десять суток второго административного ареста. Все это время Васильев был душкой — правил не нарушал», — передает telegram-канал Mash слова адвоката. Встречать исполнителя приехали адвокат, продюсер, друзья и родственники. Первый арест Васильева составил 15 суток. В Москве 20 декабря прошла вечеринка, организованная телеведущей Анастасией Ивлеевой, дресс-код которой предполагал минимум одежды на гостях. Рэпер Vacio посетил мероприятие в одном носке на половом органе. После чего силовики арестовали молодого человека на 15 суток, а по окончанию срока ему назначили еще один административный арест на десять суток. Будучи заключенным, Васильев покаялся за свой поступок. По словам звездного адвоката Сергея Жорина, давление общественности на организатора вечеринки несопоставимо с ее поступком.