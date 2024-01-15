15 января 2024

Свердловского рэпера Vacio выпустили на свободу после двух арестов. Видео

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Встречать рэпера после освобождения приехали родственники Фото:
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Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Рэпера Vacio (Николай Васильев, родом из Екатеринбурга) выпустили из спецприемника, в котором он провел 25 суток из-за двух арестов после «голой» вечеринки у телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом рассказал адвокат исполнителя.

«Рэпер Vacio вышел из спецприемника спустя десять суток второго административного ареста. Все это время Васильев был душкой — правил не нарушал», — передает telegram-канал Mash слова адвоката. Встречать исполнителя приехали адвокат, продюсер, друзья и родственники. Первый арест Васильева составил 15 суток.

В Москве 20 декабря прошла вечеринка, организованная телеведущей Анастасией Ивлеевой, дресс-код которой предполагал минимум одежды на гостях. Рэпер Vacio посетил мероприятие в одном носке на половом органе. После чего силовики арестовали молодого человека на 15 суток, а по окончанию срока ему назначили еще один административный арест на десять суток. Будучи заключенным, Васильев покаялся за свой поступок. По словам звездного адвоката Сергея Жорина, давление общественности на организатора вечеринки несопоставимо с ее поступком.

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Рэпера Vacio (Николай Васильев, родом из Екатеринбурга) выпустили из спецприемника, в котором он провел 25 суток из-за двух арестов после «голой» вечеринки у телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом рассказал адвокат исполнителя. «Рэпер Vacio вышел из спецприемника спустя десять суток второго административного ареста. Все это время Васильев был душкой — правил не нарушал», — передает telegram-канал Mash слова адвоката. Встречать исполнителя приехали адвокат, продюсер, друзья и родственники. Первый арест Васильева составил 15 суток. В Москве 20 декабря прошла вечеринка, организованная телеведущей Анастасией Ивлеевой, дресс-код которой предполагал минимум одежды на гостях. Рэпер Vacio посетил мероприятие в одном носке на половом органе. После чего силовики арестовали молодого человека на 15 суток, а по окончанию срока ему назначили еще один административный арест на десять суток. Будучи заключенным, Васильев покаялся за свой поступок. По словам звездного адвоката Сергея Жорина, давление общественности на организатора вечеринки несопоставимо с ее поступком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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