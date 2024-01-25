Иноагенты Лазарева и Шац объявили о разводе

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Марш Немцова. Москва, шац михаил, лазарева татьяна
Иноагенты Татьяна Лазарева и Михаил Шац оформили развод Фото:

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (признана иноагентом) объявила о разводе с шоуменом Михаилом Шацем (признан иноагентом). Это первый в истории России развод иностранных агентов. Об этом Лазарева написала в своих соцсетях.

«Теперь вы все свидетели первого в истории России развода иноагентов! Да, статус иностранного агента у меня остался, а вот статус замужней женщины сменился на женщину свободную», — написала Татьяна Лазарева в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена на территории РФ). Она также посоветовала своей аудитории не обращать внимание на мнение общественности.

Лазарева и Шац поженились в 1998 году. Телеведущую внесли в реестр иноагентов 22 июля 2022 года, а Михаила Шаца — 2 сентября этого же года.

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Российская телеведущая Татьяна Лазарева (признана иноагентом) объявила о разводе с шоуменом Михаилом Шацем (признан иноагентом). Это первый в истории России развод иностранных агентов. Об этом Лазарева написала в своих соцсетях. «Теперь вы все свидетели первого в истории России развода иноагентов! Да, статус иностранного агента у меня остался, а вот статус замужней женщины сменился на женщину свободную», — написала Татьяна Лазарева в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена на территории РФ). Она также посоветовала своей аудитории не обращать внимание на мнение общественности. Лазарева и Шац поженились в 1998 году. Телеведущую внесли в реестр иноагентов 22 июля 2022 года, а Михаила Шаца — 2 сентября этого же года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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