Иноагенты Лазарева и Шац объявили о разводе

25 января 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

Иноагенты Татьяна Лазарева и Михаил Шац оформили развод Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская телеведущая Татьяна Лазарева (признана иноагентом) объявила о разводе с шоуменом Михаилом Шацем (признан иноагентом). Это первый в истории России развод иностранных агентов. Об этом Лазарева написала в своих соцсетях. «Теперь вы все свидетели первого в истории России развода иноагентов! Да, статус иностранного агента у меня остался, а вот статус замужней женщины сменился на женщину свободную», — написала Татьяна Лазарева в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена на территории РФ). Она также посоветовала своей аудитории не обращать внимание на мнение общественности. Лазарева и Шац поженились в 1998 году. Телеведущую внесли в реестр иноагентов 22 июля 2022 года, а Михаила Шаца — 2 сентября этого же года.

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (признана иноагентом) объявила о разводе с шоуменом Михаилом Шацем (признан иноагентом). Это первый в истории России развод иностранных агентов. Об этом Лазарева написала в своих соцсетях. «Теперь вы все свидетели первого в истории России развода иноагентов! Да, статус иностранного агента у меня остался, а вот статус замужней женщины сменился на женщину свободную», — написала Татьяна Лазарева в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена на территории РФ). Она также посоветовала своей аудитории не обращать внимание на мнение общественности. Лазарева и Шац поженились в 1998 году. Телеведущую внесли в реестр иноагентов 22 июля 2022 года, а Михаила Шаца — 2 сентября этого же года.