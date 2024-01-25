Полпред в ПФО провел в Перми закрытое совещание по выборам президента

Полпред в ПФО Комаров похвалил пермяков за подготовку к выборам президента

25 января 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

Пермские власти успешно справляются с поставленными задачами Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Полпред в ПФО Игорь Комаров в ходе визита в Пермь похвалил Пермский край за подготовку к выборам президента. Комаров провел совещание по этому вопросу, где заявил, что, по социологическим опросам, явка в регионе (75%) — выше, чем в целом по ПФО, рассказал источник в политэлитах. «Явка выше средней по ПФО, а число людей, готовых проголосовать за Владимира Путина — одно из самых высоких среди регионов Поволжья. Цифры не называл», — отметил источник. Рисков, по словам Комарова, несколько. Основной — наличие «остатков навальнистов» (сторонники Алексея Навального — внесен в cписок экстремистов и террористов) среди наблюдателей в УИК, делегированных от КПРФ. Есть вероятность, что они будут пытаться не помогать, а мешать. URA.RU направило запрос в пресс-службу ПФО. На момент публикации ответ не был получен. Комаров сегодня находится с рабочим визитом в Перми.

Полпред в ПФО Игорь Комаров в ходе визита в Пермь похвалил Пермский край за подготовку к выборам президента. Комаров провел совещание по этому вопросу, где заявил, что, по социологическим опросам, явка в регионе (75%) — выше, чем в целом по ПФО, рассказал источник в политэлитах. «Явка выше средней по ПФО, а число людей, готовых проголосовать за Владимира Путина — одно из самых высоких среди регионов Поволжья. Цифры не называл», — отметил источник. Рисков, по словам Комарова, несколько. Основной — наличие «остатков навальнистов» (сторонники Алексея Навального — внесен в cписок экстремистов и террористов) среди наблюдателей в УИК, делегированных от КПРФ. Есть вероятность, что они будут пытаться не помогать, а мешать. URA.RU направило запрос в пресс-службу ПФО. На момент публикации ответ не был получен. Комаров сегодня находится с рабочим визитом в Перми.