Полпред в ПФО провел в Перми закрытое совещание по выборам президента

Полпред в ПФО Комаров похвалил пермяков за подготовку к выборам президента
© Служба новостей «URA.RU»
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Представление ВРИО губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, комаров игорь
Пермские власти успешно справляются с поставленными задачами Фото:

Полпред в ПФО Игорь Комаров в ходе визита в Пермь похвалил Пермский край за подготовку к выборам президента. Комаров провел совещание по этому вопросу, где заявил, что, по социологическим опросам, явка в регионе (75%) — выше, чем в целом по ПФО, рассказал источник в политэлитах.

«Явка выше средней по ПФО, а число людей, готовых проголосовать за Владимира Путина — одно из самых высоких среди регионов Поволжья. Цифры не называл», — отметил источник.

Рисков, по словам Комарова, несколько. Основной — наличие «остатков навальнистов» (сторонники Алексея Навального — внесен в cписок экстремистов и террористов) среди наблюдателей в УИК, делегированных от КПРФ. Есть вероятность, что они будут пытаться не помогать, а мешать.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ПФО. На момент публикации ответ не был получен. Комаров сегодня находится с рабочим визитом в Перми.

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Полпред в ПФО Игорь Комаров в ходе визита в Пермь похвалил Пермский край за подготовку к выборам президента. Комаров провел совещание по этому вопросу, где заявил, что, по социологическим опросам, явка в регионе (75%) — выше, чем в целом по ПФО, рассказал источник в политэлитах. «Явка выше средней по ПФО, а число людей, готовых проголосовать за Владимира Путина — одно из самых высоких среди регионов Поволжья. Цифры не называл», — отметил источник. Рисков, по словам Комарова, несколько. Основной — наличие «остатков навальнистов» (сторонники Алексея Навального — внесен в cписок экстремистов и террористов) среди наблюдателей в УИК, делегированных от КПРФ. Есть вероятность, что они будут пытаться не помогать, а мешать. URA.RU направило запрос в пресс-службу ПФО. На момент публикации ответ не был получен. Комаров сегодня находится с рабочим визитом в Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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