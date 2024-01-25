Полпред президента в ПФО Игорь Комаров в ходе визита в Пермь открыл новую школу. Фото

25 января 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

Образовательный процесс в школе начнется с 1 февраля Фото: Сергей Русанов © URA.RU Полпред президента в ПФО Игорь Комаров в ходе своего визита в Пермь 25 января принял участие в открытии нового корпуса школы «Точка». Вместе с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным Комаров пообщался с учащимися школы. Новое здание сможет вместить больше 1 тысячи учащихся, сообщается на сайте администрации губернатора Пермского края. «Игорь Комаров и Дмитрий Махонин посетили новый корпус школы „Точка“, в котором сегодня состоялось торжественное открытие. Новое здание расположилось в микрорайоне Городские горки по ул. Крупской, по соседству с уже существующим зданием школы. В корпусе оборудованы помещения для химико-биологического, биоинженерного и физического практикумов с использованием цифровых лабораторий, а также универсальные трансформируемые кабинеты. Кроме того, здесь представлен ресурсный класс для детей с особенностями здоровья, открытый общественной организацией „Счастье жить“», — сообщает пресс-служба губернатора. Также Комаров познакомился с проектом «Дом счастья» общественной организации «Счастье жить». Ресурсный центр оказывает комплексное сопровождение детей с особенностями здоровья и помогает им в социальной адаптации. Отремонтированное двухэтажное помещение в Индустриальном районе Перми было отремонтировано в 2023 году и передано общественной организации в безвозмездное пользование. Помимо этого полпред посетил Пермский госуниверситет. По данным близкого к краевым telegram-канала «Компрос» в вузе Комаров провел совещание по строительству межвузовского студенческого кампуса. Новый корпус школы «Точка» построен в микрорайоне Городские горки Фото предоставлено пресс-службой губернатора Пермского края Игорь Комаров (справа) и Дмитрий Махонин осмотрели помещения открывшейся школы Фото предоставлено пресс-службой губернатора Пермского края В ходе рабочего визита в Пермь Игорь Комаров побывали и в Пермском госуниверситете Фото предоставлено пресс-службой губернатора Пермского края Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров в ходе своего визита в Пермь 25 января принял участие в открытии нового корпуса школы «Точка». Вместе с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным Комаров пообщался с учащимися школы. Новое здание сможет вместить больше 1 тысячи учащихся, сообщается на сайте администрации губернатора Пермского края. «Игорь Комаров и Дмитрий Махонин посетили новый корпус школы „Точка“, в котором сегодня состоялось торжественное открытие. Новое здание расположилось в микрорайоне Городские горки по ул. Крупской, по соседству с уже существующим зданием школы. В корпусе оборудованы помещения для химико-биологического, биоинженерного и физического практикумов с использованием цифровых лабораторий, а также универсальные трансформируемые кабинеты. Кроме того, здесь представлен ресурсный класс для детей с особенностями здоровья, открытый общественной организацией „Счастье жить“», — сообщает пресс-служба губернатора. Также Комаров познакомился с проектом «Дом счастья» общественной организации «Счастье жить». Ресурсный центр оказывает комплексное сопровождение детей с особенностями здоровья и помогает им в социальной адаптации. Отремонтированное двухэтажное помещение в Индустриальном районе Перми было отремонтировано в 2023 году и передано общественной организации в безвозмездное пользование. Помимо этого полпред посетил Пермский госуниверситет. По данным близкого к краевым telegram-канала «Компрос» в вузе Комаров провел совещание по строительству межвузовского студенческого кампуса.