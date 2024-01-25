На концерт, посвященный 90-летию Челябинской области, приехали бойцы из зоны СВО. Фото, видео

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90 лет. Челябинск
Мероприятие посетили полпред в УрФО Якушев (на фото) и губернатор области Текслер Фото:
новость из сюжета
Челябинская область празднует 90-летие

На концерт, посвященный празднованию 90-летия со дня основания Челябинской области, 25 января приехали бойцы из зоны проведения спецоперации. Губернатор региона Алексей Текслер поприветствовал и поблагодарил их отдельно, передает корреспондент URA.RU с мероприятия.

«Хотелось бы еще поприветствовать наших братьев из Донбасса. Здесь находятся наши друзья из Волновахи и Ясиноватой, которым мы помогаем. Обязательно победим и вместе дальше будем строить нашу большую великую страну», — заявил Текслер.

Текслер в своем вступительном слове также отметил тех, кто «кует победу в тылу», выполняет и перевыполняет гособоронзаказ. Кроме того, жителей региона с юбилеем поздравил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

«Рад поздравить с юбилеем региона. Челябинская область — одна из ключевых регионов, определяющих лицо и будущее страны. Южный Урал — не только мощная промышленность, это передовые разработки в науке и технологиях. Переплетение национальных традиций и открытость к новому. Живописная природа, а главное — люди с горящими и искренними сердцами», — заявил Якушев.

Праздничный концерт в честь дня основания Челябинской области проходит 25 января. На сцене театра оперы и балета имени Глинки выступили челябинские творческие коллективы.

90 лет. Челябинск
В рамках мероприятия Алексей Текслер вручил награды выдающимся челябинцам
Фото:
90 лет. Челябинск
В концертной программе приняли участие творческие коллективы Челябинской области
Фото:

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На концерт, посвященный празднованию 90-летия со дня основания Челябинской области, 25 января приехали бойцы из зоны проведения спецоперации. Губернатор региона Алексей Текслер поприветствовал и поблагодарил их отдельно, передает корреспондент URA.RU с мероприятия. «Хотелось бы еще поприветствовать наших братьев из Донбасса. Здесь находятся наши друзья из Волновахи и Ясиноватой, которым мы помогаем. Обязательно победим и вместе дальше будем строить нашу большую великую страну», — заявил Текслер. Текслер в своем вступительном слове также отметил тех, кто «кует победу в тылу», выполняет и перевыполняет гособоронзаказ. Кроме того, жителей региона с юбилеем поздравил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. «Рад поздравить с юбилеем региона. Челябинская область — одна из ключевых регионов, определяющих лицо и будущее страны. Южный Урал — не только мощная промышленность, это передовые разработки в науке и технологиях. Переплетение национальных традиций и открытость к новому. Живописная природа, а главное — люди с горящими и искренними сердцами», — заявил Якушев. Праздничный концерт в честь дня основания Челябинской области проходит 25 января. На сцене театра оперы и балета имени Глинки выступили челябинские творческие коллективы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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