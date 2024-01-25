На концерт, посвященный празднованию 90-летия со дня основания Челябинской области, 25 января приехали бойцы из зоны проведения спецоперации. Губернатор региона Алексей Текслер поприветствовал и поблагодарил их отдельно, передает корреспондент URA.RU с мероприятия.
«Хотелось бы еще поприветствовать наших братьев из Донбасса. Здесь находятся наши друзья из Волновахи и Ясиноватой, которым мы помогаем. Обязательно победим и вместе дальше будем строить нашу большую великую страну», — заявил Текслер.
Текслер в своем вступительном слове также отметил тех, кто «кует победу в тылу», выполняет и перевыполняет гособоронзаказ. Кроме того, жителей региона с юбилеем поздравил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.
«Рад поздравить с юбилеем региона. Челябинская область — одна из ключевых регионов, определяющих лицо и будущее страны. Южный Урал — не только мощная промышленность, это передовые разработки в науке и технологиях. Переплетение национальных традиций и открытость к новому. Живописная природа, а главное — люди с горящими и искренними сердцами», — заявил Якушев.
Праздничный концерт в честь дня основания Челябинской области проходит 25 января. На сцене театра оперы и балета имени Глинки выступили челябинские творческие коллективы.
В рамках мероприятия Алексей Текслер вручил награды выдающимся челябинцам
На концерт, посвященный празднованию 90-летия со дня основания Челябинской области, 25 января приехали бойцы из зоны проведения спецоперации. Губернатор региона Алексей Текслер поприветствовал и поблагодарил их отдельно, передает корреспондент URA.RU с мероприятия. «Хотелось бы еще поприветствовать наших братьев из Донбасса. Здесь находятся наши друзья из Волновахи и Ясиноватой, которым мы помогаем. Обязательно победим и вместе дальше будем строить нашу большую великую страну», — заявил Текслер. Текслер в своем вступительном слове также отметил тех, кто «кует победу в тылу», выполняет и перевыполняет гособоронзаказ. Кроме того, жителей региона с юбилеем поздравил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. «Рад поздравить с юбилеем региона. Челябинская область — одна из ключевых регионов, определяющих лицо и будущее страны. Южный Урал — не только мощная промышленность, это передовые разработки в науке и технологиях. Переплетение национальных традиций и открытость к новому. Живописная природа, а главное — люди с горящими и искренними сердцами», — заявил Якушев. Праздничный концерт в честь дня основания Челябинской области проходит 25 января. На сцене театра оперы и балета имени Глинки выступили челябинские творческие коллективы.