Гладков: женщина погибла при атаке ВСУ на хутор в Белгородской области

25 января 2024 в 23:09 Размер текста - 17 +

Гладков заявил о гибели человека в Белгородской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мирная жительница погибла в результате атаки ВСУ на белгородский хутор Лозовая Рудка. Украинские военные сбросили взрывное устройство с квадрокоптера, рассказал губернатор области Вячеслав Гладков. «Трагедия в Борисовском районе. Хутор Лозовая Рудка подвергся атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. С него было сброшено взрывное устройство. <…> В результате взрыва погибла мирная жительница», — заявил Гладков у себя в telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что атака украинских военных была целенаправленной. Гладков выразил соболезнования близким погибшей.

Мирная жительница погибла в результате атаки ВСУ на белгородский хутор Лозовая Рудка. Украинские военные сбросили взрывное устройство с квадрокоптера, рассказал губернатор области Вячеслав Гладков. «Трагедия в Борисовском районе. Хутор Лозовая Рудка подвергся атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. С него было сброшено взрывное устройство. <…> В результате взрыва погибла мирная жительница», — заявил Гладков у себя в telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что атака украинских военных была целенаправленной. Гладков выразил соболезнования близким погибшей.