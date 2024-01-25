Гладков: женщина погибла при атаке ВСУ на хутор в Белгородской области

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Гладков заявил о гибели человека в Белгородской области Фото:

Мирная жительница погибла в результате атаки ВСУ на белгородский хутор Лозовая Рудка. Украинские военные сбросили взрывное устройство с квадрокоптера, рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.

«Трагедия в Борисовском районе. Хутор Лозовая Рудка подвергся атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. С него было сброшено взрывное устройство. <…> В результате взрыва погибла мирная жительница», — заявил Гладков у себя в telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что атака украинских военных была целенаправленной. Гладков выразил соболезнования близким погибшей.

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Мирная жительница погибла в результате атаки ВСУ на белгородский хутор Лозовая Рудка. Украинские военные сбросили взрывное устройство с квадрокоптера, рассказал губернатор области Вячеслав Гладков. «Трагедия в Борисовском районе. Хутор Лозовая Рудка подвергся атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. С него было сброшено взрывное устройство. <…> В результате взрыва погибла мирная жительница», — заявил Гладков у себя в telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что атака украинских военных была целенаправленной. Гладков выразил соболезнования близким погибшей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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