Гладков: женщина погибла при атаке ВСУ на хутор в Белгородской области

Гладков заявил о гибели человека в Белгородской области
Мирная жительница погибла в результате атаки ВСУ на белгородский хутор Лозовая Рудка. Украинские военные сбросили взрывное устройство с квадрокоптера, рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.
«Трагедия в Борисовском районе. Хутор Лозовая Рудка подвергся атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. С него было сброшено взрывное устройство. <…> В результате взрыва погибла мирная жительница», —
Губернатор подчеркнул, что атака украинских военных была целенаправленной. Гладков выразил соболезнования близким погибшей.
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