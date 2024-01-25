25 января 2024

Жители ЯНАО перевели на «защищенные» счета мошенников шесть миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В правоохранительных органах зафиксировано несколько случаев дистанционного мошенничества Фото:

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) перевела 2,3 млн рублей на счет злоумышленника, представившегося сотрудником Росфинмониторинга. В общей сложности в правоохранительных органах зафиксировано несколько случаев дистанционного мошенничества, сумма материального ущерба составила почти шесть миллионов рублей, сообщает в своем telegram-канале прокуратура округа.

«Жительнице г. Нового Уренгоя звонил неизвестный, который представился сотрудником Росфинмониторинга, <…> сообщил, что преступники пытаются оформить на ее имя кредит. Женщину убедили перевести деньги на „защищенный счет“. Потерпевшая оформила и получила кредитную карту в размере 2,3 млн рублей. После чего через приложение „Мир Пей“ перевела мошенникам полученные денежные средства», — сообщает надзорный орган.

Двое жителей г. Надыма и Приуральского района стали жертвами мошеннической схемы на сервисе продаж. Злоумышленники под предлогом покупки снегоходов получили доступ к счетам граждан и перевели один миллион рублей. Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее URA.RU сообщало, что мошенники создали фейковый аккаунт страницы в Telegram депутата законодательного собрания ЯНАО, руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Анастасии Казанцевой. На странице обманщики просят денег.

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Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) перевела 2,3 млн рублей на счет злоумышленника, представившегося сотрудником Росфинмониторинга. В общей сложности в правоохранительных органах зафиксировано несколько случаев дистанционного мошенничества, сумма материального ущерба составила почти шесть миллионов рублей, сообщает в своем telegram-канале прокуратура округа. «Жительнице г. Нового Уренгоя звонил неизвестный, который представился сотрудником Росфинмониторинга, <…> сообщил, что преступники пытаются оформить на ее имя кредит. Женщину убедили перевести деньги на „защищенный счет“. Потерпевшая оформила и получила кредитную карту в размере 2,3 млн рублей. После чего через приложение „Мир Пей“ перевела мошенникам полученные денежные средства», — сообщает надзорный орган. Двое жителей г. Надыма и Приуральского района стали жертвами мошеннической схемы на сервисе продаж. Злоумышленники под предлогом покупки снегоходов получили доступ к счетам граждан и перевели один миллион рублей. Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ранее URA.RU сообщало, что мошенники создали фейковый аккаунт страницы в Telegram депутата законодательного собрания ЯНАО, руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Анастасии Казанцевой. На странице обманщики просят денег.
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© Служба новостей «URA.RU»
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