Жители ЯНАО перевели на «защищенные» счета мошенников шесть миллионов рублей

В правоохранительных органах зафиксировано несколько случаев дистанционного мошенничества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) перевела 2,3 млн рублей на счет злоумышленника, представившегося сотрудником Росфинмониторинга. В общей сложности в правоохранительных органах зафиксировано несколько случаев дистанционного мошенничества, сумма материального ущерба составила почти шесть миллионов рублей, сообщает в своем telegram-канале прокуратура округа.

«Жительнице г. Нового Уренгоя звонил неизвестный, который представился сотрудником Росфинмониторинга, <…> сообщил, что преступники пытаются оформить на ее имя кредит. Женщину убедили перевести деньги на „защищенный счет“. Потерпевшая оформила и получила кредитную карту в размере 2,3 млн рублей. После чего через приложение „Мир Пей“ перевела мошенникам полученные денежные средства», — сообщает надзорный орган.

Двое жителей г. Надыма и Приуральского района стали жертвами мошеннической схемы на сервисе продаж. Злоумышленники под предлогом покупки снегоходов получили доступ к счетам граждан и перевели один миллион рублей. Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее URA.RU сообщало, что мошенники создали фейковый аккаунт страницы в Telegram депутата законодательного собрания ЯНАО, руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Анастасии Казанцевой. На странице обманщики просят денег.