22 января 2024

Мошенники в ЯНАО просят денег от лица депутата

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники создали аккаунт от лица Анастасии Казанцевой Фото:

Мошенники создали фейковый аккаунт страницы в Telegram депутата законодательного собрания ЯНАО, руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Анастасии Казанцевой. На подложной странице обманщики просят денег.

«От моего имени были отправлены сообщения с просьбой перечисления денег. В Telegram у меня только один аккаунт и один канал. Очень прошу всех вас быть внимательнее и ни в коем случае не доверять подозрительным сообщениям в сети», — сообщает Анастасия Казанцева в своем telegram-канале.

Депутат напоминает ямальцам о том, что необходимо перепроверять информацию подобного рода. Лучше лично позвонить адресату и убедиться в его просьбе.

Ранее URA.RU сообщало, что мошенники завели фейковый аккаунт в мессенджере Telegram от имени главы Ямальского района Андрея Кугаевского. Обманщики также начали рассылать сообщения жителям ЯНАО от имени губернатора округа Дмитрия Артюхова.

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Мошенники создали фейковый аккаунт страницы в Telegram депутата законодательного собрания ЯНАО, руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Анастасии Казанцевой. На подложной странице обманщики просят денег. «От моего имени были отправлены сообщения с просьбой перечисления денег. В Telegram у меня только один аккаунт и один канал. Очень прошу всех вас быть внимательнее и ни в коем случае не доверять подозрительным сообщениям в сети», — сообщает Анастасия Казанцева в своем telegram-канале. Депутат напоминает ямальцам о том, что необходимо перепроверять информацию подобного рода. Лучше лично позвонить адресату и убедиться в его просьбе. Ранее URA.RU сообщало, что мошенники завели фейковый аккаунт в мессенджере Telegram от имени главы Ямальского района Андрея Кугаевского. Обманщики также начали рассылать сообщения жителям ЯНАО от имени губернатора округа Дмитрия Артюхова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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