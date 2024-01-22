Мошенники в ЯНАО просят денег от лица депутата

Мошенники создали фейковый аккаунт страницы в Telegram депутата законодательного собрания ЯНАО, руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Анастасии Казанцевой. На подложной странице обманщики просят денег.
«От моего имени были отправлены сообщения с просьбой перечисления денег. В Telegram у меня только один аккаунт и один канал. Очень прошу всех вас быть внимательнее и ни в коем случае не доверять подозрительным сообщениям в сети», — сообщает Анастасия Казанцева в своем telegram-канале.
Депутат напоминает ямальцам о том, что необходимо перепроверять информацию подобного рода. Лучше лично позвонить адресату и убедиться в его просьбе.
Ранее URA.RU сообщало, что мошенники завели фейковый аккаунт в мессенджере Telegram от имени главы Ямальского района Андрея Кугаевского. Обманщики также начали рассылать сообщения жителям ЯНАО от имени губернатора округа Дмитрия Артюхова.
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