25 января 2024

В Свердловской области объявили в розыск насильников

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция «Обними Башню». Протест жителей Екатеринбурга против сноса недостроенной телебашни, долгострой, снег, полиция, правоохранительные органы, недостроенная телебашня
К преступлению причастные двое мужчин Фото:

В поселке Белоярском (Свердловская область) объявили в розыск двоих мужчин, которых подозревают в изнасиловании девушки. Об этом сообщили в МО МВД «Заречный».

«К преступлению причастны 34-летний и 49-летний мужчины», — пишет Е1.RU, ссылаясь на полицию. Надругавшись над девушкой, мужчины украли у нее два телефона, деньги и браслет.

Оперативно связаться с дежурной частью МО МВД «Заречный» корреспонденту URA.RU не удалось. Никто не взял трубку. В СУ СК по Свердловской области пояснили, что не занимаются розыском мужчин.

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В поселке Белоярском (Свердловская область) объявили в розыск двоих мужчин, которых подозревают в изнасиловании девушки. Об этом сообщили в МО МВД «Заречный». «К преступлению причастны 34-летний и 49-летний мужчины», — пишет Е1.RU, ссылаясь на полицию. Надругавшись над девушкой, мужчины украли у нее два телефона, деньги и браслет. Оперативно связаться с дежурной частью МО МВД «Заречный» корреспонденту URA.RU не удалось. Никто не взял трубку. В СУ СК по Свердловской области пояснили, что не занимаются розыском мужчин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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