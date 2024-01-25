В Свердловской области объявили в розыск насильников

К преступлению причастные двое мужчин
В поселке Белоярском (Свердловская область) объявили в розыск двоих мужчин, которых подозревают в изнасиловании девушки. Об этом сообщили в МО МВД «Заречный».
«К преступлению причастны 34-летний и 49-летний мужчины», — пишет Е1.RU, ссылаясь на полицию. Надругавшись над девушкой, мужчины украли у нее два телефона, деньги и браслет.
Оперативно связаться с дежурной частью МО МВД «Заречный» корреспонденту URA.RU не удалось. Никто не взял трубку. В СУ СК по Свердловской области пояснили, что не занимаются розыском мужчин.
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