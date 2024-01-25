Происшествия В Свердловской области объявили в розыск насильников 26 января 2024 в 10:11 Размер текста - 17 + К преступлению причастные двое мужчин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Белоярском (Свердловская область) объявили в розыск двоих мужчин, которых подозревают в изнасиловании девушки. Об этом сообщили в МО МВД «Заречный». «К преступлению причастны 34-летний и 49-летний мужчины», — пишет Е1.RU, ссылаясь на полицию. Надругавшись над девушкой, мужчины украли у нее два телефона, деньги и браслет. Оперативно связаться с дежурной частью МО МВД «Заречный» корреспонденту URA.RU не удалось. Никто не взял трубку. В СУ СК по Свердловской области пояснили, что не занимаются розыском мужчин. В поселке Белоярском (Свердловская область) объявили в розыск двоих мужчин, которых подозревают в изнасиловании девушки. Об этом сообщили в МО МВД «Заречный». «К преступлению причастны 34-летний и 49-летний мужчины», — пишет Е1.RU, ссылаясь на полицию. Надругавшись над девушкой, мужчины украли у нее два телефона, деньги и браслет. Оперативно связаться с дежурной частью МО МВД «Заречный» корреспонденту URA.RU не удалось. Никто не взял трубку. В СУ СК по Свердловской области пояснили, что не занимаются розыском мужчин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям