25 января 2024

Экс-прокурор Пермского края стал кандидатом на должность председателя КСП

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин в Душанбе. Москва, чиновник, портфель, должность
Белых был предложен на пост председателя КСП губернатором Махониным Фото:

Бывшему прокурору Пермского края Александру Белых назначили собеседование на должность председателя региональной Контрольно-счетной палаты. Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье».

«Экс-прокурор Прикамья Александр Белых пройдет собеседование в Счетной палате РФ на должность председателя региональной Контрольно-счетной палаты. Собеседование запланировано на 1 февраля», — сказано в сообщении.

Уточняется, что если по итогам собеседования будет принято положительное решение, кандидатуру Белых должны будут поддержать в заксобрании. Только после этого он сможет вступить в должность. Сделать Белых председателем КСП предложил губернатор края Дмитрий Махонин в ноябре 2023 года. URA.RU направило запрос в пресс-службу Контрольно-счетной палаты. Ответ на него ожидается.

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Бывшему прокурору Пермского края Александру Белых назначили собеседование на должность председателя региональной Контрольно-счетной палаты. Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье». «Экс-прокурор Прикамья Александр Белых пройдет собеседование в Счетной палате РФ на должность председателя региональной Контрольно-счетной палаты. Собеседование запланировано на 1 февраля», — сказано в сообщении. Уточняется, что если по итогам собеседования будет принято положительное решение, кандидатуру Белых должны будут поддержать в заксобрании. Только после этого он сможет вступить в должность. Сделать Белых председателем КСП предложил губернатор края Дмитрий Махонин в ноябре 2023 года. URA.RU направило запрос в пресс-службу Контрольно-счетной палаты. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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