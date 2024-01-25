Экс-прокурор Пермского края стал кандидатом на должность председателя КСП

Бывшему прокурору Пермского края Александру Белых назначили собеседование на должность председателя региональной Контрольно-счетной палаты. Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье».
«Экс-прокурор Прикамья Александр Белых пройдет собеседование в Счетной палате РФ на должность председателя региональной Контрольно-счетной палаты. Собеседование запланировано на 1 февраля», — сказано в сообщении.
Уточняется, что если по итогам собеседования будет принято положительное решение, кандидатуру Белых должны будут поддержать в заксобрании. Только после этого он сможет вступить в должность. Сделать Белых председателем КСП предложил губернатор края Дмитрий Махонин в ноябре 2023 года. URA.RU направило запрос в пресс-службу Контрольно-счетной палаты. Ответ на него ожидается.
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