В Тюмени ряд льготников имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте, либо на получение денежной компенсации на эти траты. URA.RU подготовило список тех, кто может получить помощь от властей, а также расскажет о том, как оформить льготу.
«Граждане из числа льготных категорий могут получить льготную транспортную карту на бесплатный проезд, либо денежную компенсацию. Оформить данные льготы можно через региональный портал госуслуг», — рассказали URA.RU в «Центре обеспечения мер социальной поддержки».
Чтобы получить помощь от властей тюменцам нужно зайти на портал, кликнуть на вкладку «Категории услуг», затем — «Реестр услуг». В нем выбрать «Возмещение расходов на оплату проезда либо выдача электронной транспортной карты» и далее «Возмещение расходов на оплату проезда на городском транспорте общего пользования, автомобильном транспорте общего пользования пригородного и внутрирайонного сообщения либо выдача электронной транспортной карты».
Льгота положена 27 категориям граждан. Среди них, в числе прочих, следующие:
- инвалиды войны, военнослужащие и сотрудники ОВД, Росгвардии, Государственной противопожарной службы, ФСИН, прокуратуры, следственного комитета, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
- участники Великой Отечественной войны;
- ветераны боевых действий;
- лица, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя»;
- родители, супруга (супруг) погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий;
- ветераны труда и ветераны военной службы после достижения мужчинами возраста 60 лет и женщинами 55 лет;
- почетные доноры России и СССР;
- переехавшие в Тюменскую область ветераны труда из ХМАО и ЯНАО;
- участники вооруженных конфликтов;
- школьники из многодетных семей (при соблюдении ряда условий);
- родители, опекуны, попечители детей-инвалидов;
- инвалиды, дети-инвалиды.
С полным списком льготников можно ознакомиться на региональном портале госуслуг. После подачи заявления услуга будет предоставлена в течение 10 рабочих дней. Подробную информацию можно получить по телефонам 8-800-100-12-90, 8(3452) 566-330.
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