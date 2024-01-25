25 января 2024

Кому в Тюмени положен бесплатный проезд в автобусах. Список

В Тюменской области бесплатно ездить на автобусах могут 27 категорий льготников
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы могут получить либо льготную транспортную карту, либо компенсацию оплаты проезда Фото:
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Льготы и выплаты для жителей Тюменской области

В Тюмени ряд льготников имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте, либо на получение денежной компенсации на эти траты. URA.RU подготовило список тех, кто может получить помощь от властей, а также расскажет о том, как оформить льготу.

«Граждане из числа льготных категорий могут получить льготную транспортную карту на бесплатный проезд, либо денежную компенсацию. Оформить данные льготы можно через региональный портал госуслуг», — рассказали URA.RU в «Центре обеспечения мер социальной поддержки».

Чтобы получить помощь от властей тюменцам нужно зайти на портал, кликнуть на вкладку «Категории услуг», затем — «Реестр услуг». В нем выбрать «Возмещение расходов на оплату проезда либо выдача электронной транспортной карты» и далее «Возмещение расходов на оплату проезда на городском транспорте общего пользования, автомобильном транспорте общего пользования пригородного и внутрирайонного сообщения либо выдача электронной транспортной карты».

Льгота положена 27 категориям граждан. Среди них, в числе прочих, следующие:

  • инвалиды войны, военнослужащие и сотрудники ОВД, Росгвардии, Государственной противопожарной службы, ФСИН, прокуратуры, следственного комитета, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
  • участники Великой Отечественной войны;
  • ветераны боевых действий;
  • лица, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя»;
  • родители, супруга (супруг) погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий;
  • ветераны труда и ветераны военной службы после достижения мужчинами возраста 60 лет и женщинами 55 лет;
  • почетные доноры России и СССР;
  • переехавшие в Тюменскую область ветераны труда из ХМАО и ЯНАО;
  • участники вооруженных конфликтов;
  • школьники из многодетных семей (при соблюдении ряда условий);
  • родители, опекуны, попечители детей-инвалидов;
  • инвалиды, дети-инвалиды.

С полным списком льготников можно ознакомиться на региональном портале госуслуг. После подачи заявления услуга будет предоставлена в течение 10 рабочих дней. Подробную информацию можно получить по телефонам 8-800-100-12-90, 8(3452) 566-330.

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В Тюмени ряд льготников имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте, либо на получение денежной компенсации на эти траты. URA.RU подготовило список тех, кто может получить помощь от властей, а также расскажет о том, как оформить льготу. «Граждане из числа льготных категорий могут получить льготную транспортную карту на бесплатный проезд, либо денежную компенсацию. Оформить данные льготы можно через региональный портал госуслуг», — рассказали URA.RU в «Центре обеспечения мер социальной поддержки». Чтобы получить помощь от властей тюменцам нужно зайти на портал, кликнуть на вкладку «Категории услуг», затем — «Реестр услуг». В нем выбрать «Возмещение расходов на оплату проезда либо выдача электронной транспортной карты» и далее «Возмещение расходов на оплату проезда на городском транспорте общего пользования, автомобильном транспорте общего пользования пригородного и внутрирайонного сообщения либо выдача электронной транспортной карты». Льгота положена 27 категориям граждан. Среди них, в числе прочих, следующие: С полным списком льготников можно ознакомиться на региональном портале госуслуг. После подачи заявления услуга будет предоставлена в течение 10 рабочих дней. Подробную информацию можно получить по телефонам 8-800-100-12-90, 8(3452) 566-330.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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