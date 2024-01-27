Власти курганского округа ищут замену главе, который ушел в отставку

Представители власти Лебяжьевского муниципального округа Курганской области объявили конкурс по поиску кандидатов на пост главы. Данная информация размещена на сайте округа.
«Объявляется конкурс по отбору кандидатур на должность главы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области. Дата, время и место проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области: 21 февраля 2024 года; 11:00», — указано в документе, размещенном на сайте.
Прием документов от кандидатов начался 26 января и продлится до 5 февраля. В состав конкурсной комиссии вошли председатель окружной общественной палаты Людмила Дубровина, главный специалист отдела правовой и кадровой работы местной администрации Ольга Карп и председатель Лебяжьевского районного совета ветеранов Ольга Никитина.
Бывший глава округа Александр Барч ушел в отставку 19 января. При этом срок его полномочий истекал в 2026 году. Обязанности главы исполняет первый заместитель Ирина Фадеева.
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