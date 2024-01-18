18 января 2024

Глава курганского округа ушел в отставку на два года раньше срока

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция Курганского регионального отделения Партии Единая Россия. Курган, барч александр
Александр Барч возглавлял Лебяжьевский район с 2014 года Фото:

Глава Лебяжьевского муниципального округа Курганской области Александр Барч ушел в отставку. При этом срок полномочий Барча истекал в 2026 году. Решение было принято во время внеочередного заседания окружной думы. Об этом URA.RU рассказали в окружной думе.

«По заявлению главы было принято решение о досрочном сложении полномочий по состоянию здоровья. Депутаты проголосовали единогласно», — сообщили в думе. Обязанности главы исполняет первый заместитель Ирина Фадеева.

Барч возглавлял муниципалитет с 2014 года. В октябре 2023 года появились разговоры, что представители областного правительства рассматривают возможность заменить его. Тогда он находился на больничном. В администрации округа URA.RU объяснили, что преждевременно говорить о поиске замены Барчу.

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Глава Лебяжьевского муниципального округа Курганской области Александр Барч ушел в отставку. При этом срок полномочий Барча истекал в 2026 году. Решение было принято во время внеочередного заседания окружной думы. Об этом URA.RU рассказали в окружной думе. «По заявлению главы было принято решение о досрочном сложении полномочий по состоянию здоровья. Депутаты проголосовали единогласно», — сообщили в думе. Обязанности главы исполняет первый заместитель Ирина Фадеева. Барч возглавлял муниципалитет с 2014 года. В октябре 2023 года появились разговоры, что представители областного правительства рассматривают возможность заменить его. Тогда он находился на больничном. В администрации округа URA.RU объяснили, что преждевременно говорить о поиске замены Барчу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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