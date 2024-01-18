Глава курганского округа ушел в отставку на два года раньше срока

19 января 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Александр Барч возглавлял Лебяжьевский район с 2014 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Лебяжьевского муниципального округа Курганской области Александр Барч ушел в отставку. При этом срок полномочий Барча истекал в 2026 году. Решение было принято во время внеочередного заседания окружной думы. Об этом URA.RU рассказали в окружной думе. «По заявлению главы было принято решение о досрочном сложении полномочий по состоянию здоровья. Депутаты проголосовали единогласно», — сообщили в думе. Обязанности главы исполняет первый заместитель Ирина Фадеева. Барч возглавлял муниципалитет с 2014 года. В октябре 2023 года появились разговоры, что представители областного правительства рассматривают возможность заменить его. Тогда он находился на больничном. В администрации округа URA.RU объяснили, что преждевременно говорить о поиске замены Барчу.

Глава Лебяжьевского муниципального округа Курганской области Александр Барч ушел в отставку. При этом срок полномочий Барча истекал в 2026 году. Решение было принято во время внеочередного заседания окружной думы. Об этом URA.RU рассказали в окружной думе. «По заявлению главы было принято решение о досрочном сложении полномочий по состоянию здоровья. Депутаты проголосовали единогласно», — сообщили в думе. Обязанности главы исполняет первый заместитель Ирина Фадеева. Барч возглавлял муниципалитет с 2014 года. В октябре 2023 года появились разговоры, что представители областного правительства рассматривают возможность заменить его. Тогда он находился на больничном. В администрации округа URA.RU объяснили, что преждевременно говорить о поиске замены Барчу.