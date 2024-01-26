Черные ящики сбитого в Белгородской области самолета пригодны для расшифровки

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Губернатор Алексей Кокорин посетил Курганский авиационный музей. Курган, черный ящик, курганский авиационный музей, бортовой самописец
Черные ящики Ил-76 пригодны для расшифровки (архивное фото) Фото:
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Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Черные ящики, найденные после крушения военного самолета Ил-76 в Белгородской области, пригодны для расшифровки. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Состояние [черных ящиков] пригодно для расшифровки», — сообщили в экстренных службах РИА Новости. Отмечается, что ящики доставлены спецлабораторию на экспертизу.

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Черные ящики, найденные после крушения военного самолета Ил-76 в Белгородской области, пригодны для расшифровки. Об этом сообщили в экстренных службах. «Состояние [черных ящиков] пригодно для расшифровки», — сообщили в экстренных службах РИА Новости. Отмечается, что ящики доставлены спецлабораторию на экспертизу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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