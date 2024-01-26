Черные ящики сбитого в Белгородской области самолета пригодны для расшифровки

Черные ящики Ил-76 пригодны для расшифровки (архивное фото)
новость из сюжетаСамолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области
Черные ящики, найденные после крушения военного самолета Ил-76 в Белгородской области, пригодны для расшифровки. Об этом сообщили в экстренных службах.
«Состояние [черных ящиков] пригодно для расшифровки», — сообщили в экстренных службах РИА Новости. Отмечается, что ящики доставлены спецлабораторию на экспертизу.
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