В Кремле прокомментировали отказ Украины от транзита российского газа

Песков: отказ Киева от транзита газа РФ приведет к изменению маршрутов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, песков дмитрий, топ
По словам Пескова, из-за закрытия большинства альтернативных маршрутов Европа с трудом будет получать газ Фото:

Отказ Украины от транзита российского газа приведет к изменению всех логистических цепочек, так как многие альтернативные маршруты заблокированы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Существуют маршруты связи с Турцией, вы знаете. <…> Есть альтернативные маршруты, но они во многом заблокированы. Конечно, это приведет к изменению всех логистических цепочек», — заявил Песков во время конференц-колла, отвечая на вопросы журналистов. Он добавил, что в качестве альтернативы также существуют поставки сжиженного газа.

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Отказ Украины от транзита российского газа приведет к изменению всех логистических цепочек, так как многие альтернативные маршруты заблокированы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Существуют маршруты связи с Турцией, вы знаете. <…> Есть альтернативные маршруты, но они во многом заблокированы. Конечно, это приведет к изменению всех логистических цепочек», — заявил Песков во время конференц-колла, отвечая на вопросы журналистов. Он добавил, что в качестве альтернативы также существуют поставки сжиженного газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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