В Кремле прокомментировали отказ Украины от транзита российского газа

По словам Пескова, из-за закрытия большинства альтернативных маршрутов Европа с трудом будет получать газ
Отказ Украины от транзита российского газа приведет к изменению всех логистических цепочек, так как многие альтернативные маршруты заблокированы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Существуют маршруты связи с Турцией, вы знаете. <…> Есть альтернативные маршруты, но они во многом заблокированы. Конечно, это приведет к изменению всех логистических цепочек», — заявил Песков во время конференц-колла, отвечая на вопросы журналистов. Он добавил, что в качестве альтернативы также существуют поставки сжиженного газа.
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