В Челябинске зафиксирован дефицит многокомнатных квартир. Инфографика

29 января 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Количество многокомнатных квартир составляет 3,1% от всего объема предложений на вторичном рынке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в декабре по сравнению с ноябрем 2023 года количество объектов с четырьмя и более комнатами оказалось в дефиците, составив лишь 3,1% от общего числа квартир на вторичном рынке. При этом в старом фонде в городе представлено 39% однокомнатных, 37% двухкомнатных и 20,3% трехкомнатных квартир, сообщили URA.RU в пресс-службе АН «Этажи». «В Челябинске в декабре 2023 года на вторичном рынке 39,7% составили однокомнатные квартиры, затем идут двухкомнатные квартиры — 37%. Количество трехкомнатных квартир — более 20%. Количество многокомнатных составляет 3,1% от общего количества», — рассказали в пресс-службе. Аналитики отметили, в Челябинске на вторичном рынке жилья на данный момент представлено 556 однокомнатных квартир, 518 двухкомнатных и 284 трехкомнатных квартиры. Средняя цена предложения по городу составила 93 тысячи 992 рубля за квадратный метр, при этом в среднем квартиры продаются по 84 тысячи 694 рубля за квадрат, средний предпродажный торг составил 2,5%. В Челябинске количество объектов с четырьмя и более комнатами оказалось в дефиците, составив лишь 3,1% от общего числа квартир на вторичном рынке Инфографика: пресс-служба АН «Этажи» Динамика средней стоимости квартир на вторичном рынке в Челябинске в декабре 2023 года Инфографика: пресс-служба АН «Этажи»

В Челябинске в декабре по сравнению с ноябрем 2023 года количество объектов с четырьмя и более комнатами оказалось в дефиците, составив лишь 3,1% от общего числа квартир на вторичном рынке. При этом в старом фонде в городе представлено 39% однокомнатных, 37% двухкомнатных и 20,3% трехкомнатных квартир, сообщили URA.RU в пресс-службе АН «Этажи». «В Челябинске в декабре 2023 года на вторичном рынке 39,7% составили однокомнатные квартиры, затем идут двухкомнатные квартиры — 37%. Количество трехкомнатных квартир — более 20%. Количество многокомнатных составляет 3,1% от общего количества», — рассказали в пресс-службе. Аналитики отметили, в Челябинске на вторичном рынке жилья на данный момент представлено 556 однокомнатных квартир, 518 двухкомнатных и 284 трехкомнатных квартиры. Средняя цена предложения по городу составила 93 тысячи 992 рубля за квадратный метр, при этом в среднем квартиры продаются по 84 тысячи 694 рубля за квадрат, средний предпродажный торг составил 2,5%.