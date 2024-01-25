25 января 2024

На трассе аэропорта столицы ЯНАО произошло смертельное ДТП. Фото

Столкновение КАМАЗа и легковушки под Салехардом привело к гибели водителя
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная парковка. Курган, гибдд, инспектор дпс, дпс, зима, холод, гаи
На дороге Салехарда в сторону аэропорта столкнулись КАМАЗ и автомобиль Фото:

На дороге Салехарда в сторону аэропорта столкнулись КАМАЗ и автомобиль Volkswagen Touareg. По предварительной версии, причиной смертельного ДТП стал выезд грузовой машины и столкновение с проезжающей иномаркой. Водитель легкового авто скончался до приезда медиков, сообщается в telegram-канале госавтоинспекции округа. Дорога на аэропорт перекрыта.

«По предварительным данным, водитель грузовой машины выехал на встречку и столкнулся с иномаркой. Водитель легковушки скончался до приезда скорой помощи. Дорога, на которой произошло ДТП, перекрыта. На месте работает следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.

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На дороге Салехарда в сторону аэропорта столкнулись КАМАЗ и автомобиль Volkswagen Touareg. По предварительной версии, причиной смертельного ДТП стал выезд грузовой машины и столкновение с проезжающей иномаркой. Водитель легкового авто скончался до приезда медиков, сообщается в telegram-канале госавтоинспекции округа. Дорога на аэропорт перекрыта. «По предварительным данным, водитель грузовой машины выехал на встречку и столкнулся с иномаркой. Водитель легковушки скончался до приезда скорой помощи. Дорога, на которой произошло ДТП, перекрыта. На месте работает следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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