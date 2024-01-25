На дороге Салехарда в сторону аэропорта столкнулись КАМАЗ и автомобиль
На дороге Салехарда в сторону аэропорта столкнулись КАМАЗ и автомобиль Volkswagen Touareg. По предварительной версии, причиной смертельного ДТП стал выезд грузовой машины и столкновение с проезжающей иномаркой. Водитель легкового авто скончался до приезда медиков, сообщается в telegram-канале госавтоинспекции округа. Дорога на аэропорт перекрыта.
«По предварительным данным, водитель грузовой машины выехал на встречку и столкнулся с иномаркой. Водитель легковушки скончался до приезда скорой помощи. Дорога, на которой произошло ДТП, перекрыта. На месте работает следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.
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