На трассе аэропорта столицы ЯНАО произошло смертельное ДТП. Фото

Столкновение КАМАЗа и легковушки под Салехардом привело к гибели водителя

26 января 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

На дороге Салехарда в сторону аэропорта столкнулись КАМАЗ и автомобиль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На дороге Салехарда в сторону аэропорта столкнулись КАМАЗ и автомобиль Volkswagen Touareg. По предварительной версии, причиной смертельного ДТП стал выезд грузовой машины и столкновение с проезжающей иномаркой. Водитель легкового авто скончался до приезда медиков, сообщается в telegram-канале госавтоинспекции округа. Дорога на аэропорт перекрыта. «По предварительным данным, водитель грузовой машины выехал на встречку и столкнулся с иномаркой. Водитель легковушки скончался до приезда скорой помощи. Дорога, на которой произошло ДТП, перекрыта. На месте работает следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.

На дороге Салехарда в сторону аэропорта столкнулись КАМАЗ и автомобиль Volkswagen Touareg. По предварительной версии, причиной смертельного ДТП стал выезд грузовой машины и столкновение с проезжающей иномаркой. Водитель легкового авто скончался до приезда медиков, сообщается в telegram-канале госавтоинспекции округа. Дорога на аэропорт перекрыта. «По предварительным данным, водитель грузовой машины выехал на встречку и столкнулся с иномаркой. Водитель легковушки скончался до приезда скорой помощи. Дорога, на которой произошло ДТП, перекрыта. На месте работает следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.