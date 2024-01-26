Челябинский волонтер назвал губернатора солнышком и признался главе ХМАО в любви. Видео

Руководитель НКО «Другая медицина» похвалил губернатора Челябинской области

26 января 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Губернаторы ХМАО и Челябинской области получили неожиданную благодарность Фото: Антон Артемьев © URA.RU Руководитель НКО «Другая медицина» Евгений Косовских из Челябинска признался, что волонтеры за глаза называют губернатора Алексея Текслера солнышком и заявил, что любит главу ХМАО Наталью Комарову. Такую благодарность за поддержку своей организации, занимающейся медосмотрами бездомных, он выразил во время трансляции совещания совещания по молодежной политике, которое провел в столице Югры полпред президента в УрФО Владимир Якушев. «У нас замечательный губернатор Алексей Леонидович [Текслер]. Мы его за спиной называем „наше солнышко“. Не каждый регион может похвастаться своим губернатором, и то, что он делает для нас, для некоммерческого сектора, — это просто прекрасно. <…> Наталья Владимировна, я наблюдаю за вашей деятельностью несколько лет. Честно признаюсь, что когда вопрос касается чувств и эмоций, я невоспитанный. Я очень сильно вас люблю, вы замечательный человек, светлый. Все, что вы делаете для сектора НКО в вашем регионе… Мне кажется, все регионы вам завидуют», — заявил Косовских. Недавно полученную субсидию «Другая медицина» планирует потратить на проведение МРТ и КТ для бездомных. Косовских также пригласил Якушева в Челябинск. «Мне два сна уже приснилось, что вы к нам приехали в гости», — заметил волонтер. Ранее URA.RU писало о том, что Якушев оценил лучшие практики НКО на Урале в ходе совещания по молодежной политике. «Другая медицина» также вошла в этот список. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководитель НКО «Другая медицина» Евгений Косовских из Челябинска признался, что волонтеры за глаза называют губернатора Алексея Текслера солнышком и заявил, что любит главу ХМАО Наталью Комарову. Такую благодарность за поддержку своей организации, занимающейся медосмотрами бездомных, он выразил во время трансляции совещания совещания по молодежной политике, которое провел в столице Югры полпред президента в УрФО Владимир Якушев. «У нас замечательный губернатор Алексей Леонидович [Текслер]. Мы его за спиной называем „наше солнышко“. Не каждый регион может похвастаться своим губернатором, и то, что он делает для нас, для некоммерческого сектора, — это просто прекрасно. <…> Наталья Владимировна, я наблюдаю за вашей деятельностью несколько лет. Честно признаюсь, что когда вопрос касается чувств и эмоций, я невоспитанный. Я очень сильно вас люблю, вы замечательный человек, светлый. Все, что вы делаете для сектора НКО в вашем регионе… Мне кажется, все регионы вам завидуют», — заявил Косовских. Недавно полученную субсидию «Другая медицина» планирует потратить на проведение МРТ и КТ для бездомных. Косовских также пригласил Якушева в Челябинск. «Мне два сна уже приснилось, что вы к нам приехали в гости», — заметил волонтер. Ранее URA.RU писало о том, что Якушев оценил лучшие практики НКО на Урале в ходе совещания по молодежной политике. «Другая медицина» также вошла в этот список.