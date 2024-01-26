Полпред УрФО Якушев оценил лучшие практики НКО в ХМАО

Полпред УрФО Якушев провел в Ханты-Мансийске совещание по молодежной политике
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное мероприятие по случаю 90-летия Свердловской области. Екатеринбург, якушев владимир
Полпред УрФО Владимир Якушев оценил лучше некоммерческие предприятия региона Фото:

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев провел в Ханты-Мансийске заседание совета по молодежной политике. Представители лучших практик НКО в регионе презентовали ему свои проекты. Трансляцию опубликовала губернатор ХМАО Наталья Комарова на своей странице «ВКонтакте».

«В некоммерческом секторе у нас работают люди, которые решают очень сложные проблемы и занимаются этим от чистого сердца. Эти проблемы сегодня сложно решить в рамках исполнения государственных или муниципальных полномочий. Поэтому очень важна грантовая поддержка и поддержка социально ориентированного бизнеса», — отметил полпред.

В число лучших практик вошел Евгений Косовских из Челябинска. Он создал первую в России поликлинику для бездомных людей. Благодаря благотворительному фонду Русской медной компании более шести тысяч детей смогли получить лечение, а продуктовую помощь — более 2,8 миллионов человек. Также отдельная благодарность полпреда была адресована Гумкорпусу Югры за работу в зоне СВО.

Ранее URA.RU писало о том, что уральский полпред Якушев наградил общественников за помощь Донбассу. Благодарственные письма получили четыре некоммерческие организации.

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев провел в Ханты-Мансийске заседание совета по молодежной политике. Представители лучших практик НКО в регионе презентовали ему свои проекты. Трансляцию опубликовала губернатор ХМАО Наталья Комарова на своей странице «ВКонтакте». «В некоммерческом секторе у нас работают люди, которые решают очень сложные проблемы и занимаются этим от чистого сердца. Эти проблемы сегодня сложно решить в рамках исполнения государственных или муниципальных полномочий. Поэтому очень важна грантовая поддержка и поддержка социально ориентированного бизнеса», — отметил полпред. В число лучших практик вошел Евгений Косовских из Челябинска. Он создал первую в России поликлинику для бездомных людей. Благодаря благотворительному фонду Русской медной компании более шести тысяч детей смогли получить лечение, а продуктовую помощь — более 2,8 миллионов человек. Также отдельная благодарность полпреда была адресована Гумкорпусу Югры за работу в зоне СВО. Ранее URA.RU писало о том, что уральский полпред Якушев наградил общественников за помощь Донбассу. Благодарственные письма получили четыре некоммерческие организации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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