Начальнику полиции ХМАО прочат повышение в другом регионе

Глава полиции ХМАО Сатретдинов переводится в Казань

26 января 2024 в 22:34 Размер текста - 17 +

Глава полиции ХМАО получит новые погоны генерал-лейтенанта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Начальника полиции ХМАО Дамира Сатретдинова ждет перевод в Казань. По данным источника URA.RU в силовых структурах, он будет руководить республиканским главком Татарстана и получит новые погоны генерал-лейтенанта. «Сатретдинова переводят в Казань. Он будет руководить главком полиции Татарстана и получит погоны генерал-лейтенанта (сейчас Сатретдинов в звании генерал-майора)», — сообщает инсайдер. Еще один информатор уточняет, что велика вероятность ухода главы югорской полиции перед выборами президента. В пресс-службу УМВД направлен запрос, ответ ожидается.

Начальника полиции ХМАО Дамира Сатретдинова ждет перевод в Казань. По данным источника URA.RU в силовых структурах, он будет руководить республиканским главком Татарстана и получит новые погоны генерал-лейтенанта. «Сатретдинова переводят в Казань. Он будет руководить главком полиции Татарстана и получит погоны генерал-лейтенанта (сейчас Сатретдинов в звании генерал-майора)», — сообщает инсайдер. Еще один информатор уточняет, что велика вероятность ухода главы югорской полиции перед выборами президента. В пресс-службу УМВД направлен запрос, ответ ожидается.