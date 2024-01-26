Начальнику полиции ХМАО прочат повышение в другом регионе

Глава полиции ХМАО получит новые погоны генерал-лейтенанта
Начальника полиции ХМАО Дамира Сатретдинова ждет перевод в Казань. По данным источника URA.RU в силовых структурах, он будет руководить республиканским главком Татарстана и получит новые погоны генерал-лейтенанта.
«Сатретдинова переводят в Казань. Он будет руководить главком полиции Татарстана и получит погоны генерал-лейтенанта (сейчас Сатретдинов в звании генерал-майора)», — сообщает инсайдер.
Еще один информатор уточняет, что велика вероятность ухода главы югорской полиции перед выборами президента. В пресс-службу УМВД направлен запрос, ответ ожидается.
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