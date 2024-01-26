Начальнику полиции ХМАО прочат повышение в другом регионе

Глава полиции ХМАО Сатретдинов переводится в Казань
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Международная выставка «Дорога-2019» в «Екатеринбург-Экспо».Екатеринбург, погоны, полиция, генерал-лейтенант полиции
Глава полиции ХМАО получит новые погоны генерал-лейтенанта Фото:

Начальника полиции ХМАО Дамира Сатретдинова ждет перевод в Казань. По данным источника URA.RU в силовых структурах, он будет руководить республиканским главком Татарстана и получит новые погоны генерал-лейтенанта.

«Сатретдинова переводят в Казань. Он будет руководить главком полиции Татарстана и получит погоны генерал-лейтенанта (сейчас Сатретдинов в звании генерал-майора)», — сообщает инсайдер.

Еще один информатор уточняет, что велика вероятность ухода главы югорской полиции перед выборами президента. В пресс-службу УМВД направлен запрос, ответ ожидается.

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Начальника полиции ХМАО Дамира Сатретдинова ждет перевод в Казань. По данным источника URA.RU в силовых структурах, он будет руководить республиканским главком Татарстана и получит новые погоны генерал-лейтенанта. «Сатретдинова переводят в Казань. Он будет руководить главком полиции Татарстана и получит погоны генерал-лейтенанта (сейчас Сатретдинов в звании генерал-майора)», — сообщает инсайдер. Еще один информатор уточняет, что велика вероятность ухода главы югорской полиции перед выборами президента. В пресс-службу УМВД направлен запрос, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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