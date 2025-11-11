Бастрыкин взял на контроль дело о пропаже подростка в ХМАО
Бастрыкин затребовал доклад по расследованию уголовного дела о пропаже подростка в ХМАО
Фото: Следственный комитет РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту пропажи 17-летнего подростка из Урая. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
«Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по ХМАО — Югре Михаила Мокшина доклад об установленных обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в СКР.
В конце октября в дачном поселке «Орбита» под Ураем пропал 17-летний Павел Одинцов. Его поисками занимаются волонтеры, возбуждено уголовное дело.
