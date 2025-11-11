Бастрыкин взял на контроль дело о пропаже подростка в ХМАО

Бастрыкин затребовал доклад по расследованию уголовного дела о пропаже подростка в ХМАО Фото: Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту пропажи 17-летнего подростка из Урая. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по ХМАО — Югре Михаила Мокшина доклад об установленных обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в СКР.